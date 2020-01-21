У Нідерландах виступив легендарний “Ляпіс 98”

Концерт гурту “Ляпіс 98” відбувся в Гаазі.

Послухати відомі хіти українці та нідерландці приїхали з усієї країни. Також було багато шанувальників з Бельгії, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Лідер гурту харизматичний Сергій Міхалок просто підірвав залу старими хітами. Він влаштував неймовірне шоу із запальними танцями.

Також Сергій Міхалок читав вірші, згадував Мінськ. У залі було багато білорусів. Дехто, загорнувшись у прапор пританцьовував і фільмував концерт.

“Ляпіс 98” цьогоріч запалює з концертною програмою “Всем девчонкам нравится”. Концерт у Гаазі відбувся за два дні до того, як стало відомо про смерть екс-гітариста колективу.

У Нідерландах зіграв легенрадний “Ляпіс 98” / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, один із засновників білоруського гурту “Ляпіс Трубецькой” Руслан Владико помер у віці 45 років після тривалої коми. Музикант потрапив у реанімацію увечері 6 червня 2019 року. Він ненадовго зайшов в один з мінських барів, а через годину його знайшли побитим, без свідомості. До самої смерті чоловік перебував у комі. Руслан Владико народився 12 липня 1972 року. Він був одним з тих, хто наприкінці 1980-их створив групу "Ляпис Трубецькой", і впродовж 25 років був її гітаристом.

2014 року, коли група розпалася, став грати у колективі Trubetskoy. “Ляпіс 98” - проект Сергія Міхалка, створений 2016 року учасниками гурту “Brutto” та колишніми учасниками “Ляпіс Трубецькой”.