Гільдія продюсерів США назвала

Гільдія продюсерів США назвала "1917" найкращим фільмом року

Укрінформ
Американська гільдія продюсерів назвала фільм "1917" режисера Сема Мендеса найкращим фільмом 2019 року.

Про це повідомила Гільдія у Twitter.

“Вітаємо продюсерів ("1917" — ред.) Сема Мендеса, Піппу Герріс, Джейн-Ен Тенггрен, Каллума МакДугала”, - заявили у Гільдії.

Стрічка отримала нагороду у категорії найкращого фільму 2019 року.

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Як відомо, фільм "1917" розповідає про події одного дня Першої світової війни від імені двох молодих солдатів.

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