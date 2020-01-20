Гільдія продюсерів США назвала "1917" найкращим фільмом року
Укрінформ
Американська гільдія продюсерів назвала фільм "1917" режисера Сема Мендеса найкращим фільмом 2019 року.
Про це повідомила Гільдія у Twitter.
“Вітаємо продюсерів ("1917" — ред.) Сема Мендеса, Піппу Герріс, Джейн-Ен Тенггрен, Каллума МакДугала”, - заявили у Гільдії.
Congratulations to producers Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne‐Ann Tenggren, Callum McDougall.#1917Movie #PGAAwards pic.twitter.com/StWzRGlVMU— Producers Guild (@producersguild) January 19, 2020
Стрічка отримала нагороду у категорії найкращого фільму 2019 року.
Як відомо, фільм "1917" розповідає про події одного дня Першої світової війни від імені двох молодих солдатів.