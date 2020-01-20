На американський кінофест у Києві привезуть фільми-переможці "Золотого глобуса" та Канн

У Києві з 6 до 12 лютого за підтримки посольства США в Україні пройде 10-й Фестиваль американського кіно “Незалежність”.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

“У програмі - понад 15 ігрових і документальних стрічок, що викликали найбільший інтерес на таких міжнародних кінофорумах, як "Санденс" та Каннський фестиваль, отримали “Золотий глобус” та інші нагороди, а також увійшли до списку “10 найкращих фільмів 2019 року” за версією кінокритиків”, - ідеться у повідомленні.

Окрім показів, відбудуться зустріч з режисером-документалістом Тімом Скусеном та тематичні кінолекції. Всі покази пройдуть у кінотеатрі “Жовтень».

Програму відкриє прем’єра музичної стрічки “Джуді” з Рене Зеллвеґер у головній ролі. Картина вже завоювала “Золотий глобус 2020” за найкращу жіночу роль. Фільм - про легенду шоубізнесу Джуді Ґарленд, яка прибуває до Лондона, щоб п’ять тижнів грати в успішній виставі “Все місто говорить”. Кінокритики вважають “Джуді” найкращим фільмом у кар'єрі Рене Зеллвеґер, що підтверджує також номінація на премію “Оскар”.

Комедія “Сходження”, що отримала премію Coup de Coeur секції “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю 2019, - це історія бурхливої, але міцної дружби двох чоловіків, у якій вдосталь і сміху, і розчарувань, і люті. Події у фільмі базуються на справжніх стосунках між авторами фільму.

“Хороший хлопчик” – дебютний повнометражний ігровий фільм відомої кінематографістки Алми Гарел - присвячений дитинству епатажного актора Шая Лабафа. Фільм відзначили особливою нагородою журі на кінофестивалі “Санденс” 2019. Це історія молодого хлопця, який намагається встановити зв’язок зі своїм батьком через кіно та мрії. В головних ролях - Ноа Джуп та Лукас Геджес, які вдало втілюють різні стадії божевільної кар’єри Шая Лабафа. Сам же Лабаф грає тут власного батька – тореадора-коміка.

“Незалежність” також пропонує дві новаторські стрічки. Одна з них - нова робота дворазової володарки нагороди “Ґреммі” режисера Меліни Матсукас “Квін та Слім”, що в одному ряду з такими стрічками, як “Боні і Клайд” та “Тельма і Луїза”. Це історія кохання, що підвищує політичну свідомість та показує руйнівну ціну насильства. Національна рада кінокритиків США назвала фільм “Найкращим режисерським дебютом” 2019 року.

Друга стрічка - “Хвилі”, - за версією кінокритиків США, увійшла в десятку найкращих фільмів 2019-го. Режисер Трей Едвард Шульц зняв епічну емоційну пригоду афроамериканської родини на чолі з доброзичливим, але авторитарним батьком. Це рідкісний кінематографічний здобуток, насичений інноваційністю на кожному кроці, з приголомшливою операторською роботою та потужним саундтреком.

Стрічка “Прощання” сценариста та режисера Лулу Вонґ вже зібрала низку нагород. Актриса Аквафіна отримала за неї “Золотий глобус” за найкращу жіночу роль. Також фільм отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі “Санденс: Лондон”, 2019. Лулу Вонґ яскраво та кумедно передала відчуття справжньої родини.

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Спеціальною подією стане показ фільму “Аполлон-11”, створеного на основі не бачених раніше архівних кадрів з 70-міліметрової плівки і більш ніж 11 тисяч годин несистематизованих аудіозаписів найзнаменитішої місії NАSА на Місяць. Фільм отримав нагороду на Санденсі та ще 45 нагород та 35 номінацій.

Документальна програма Фестивалю американського кіно складається з титулованих повнометражних стрічок на актуальні соціальні теми та про відомих американських героїв сьогодення.

Зокрема, фільм “Будемо сусідами?” від лауреата премії “Оскар” режисера Морґана Невілла показує портрет містера Фреда Роджерса – ведучого дитячого шоу, якого змалку знають чи не всі американці. Фільм “РБҐ: Життя ікони правосуддя” розказує про шлях 85-річної судді Верховного суду США Рут Бейдер Ґінсбурґ від вражаючої юристки до справжньої ікони популярної культури. В стрічці “Стіна світанку” йдеться про те, як у січні 2015-го американські скелелази Томмі Колдвелл та Кевін Йорґесон намагалися подолати Стіну світанку – нездоланну 900-метрову скелю в Національному парку “Йосеміті” у Каліфорнії. Робота “Хлопці на реабілітації” розповідає про чотирьох пацієнтів реабілітаційного центру та неприкриту дійсність епідемії наркозалежності з особистісного погляду, приділяючи безпосередню увагу боротьбі самих пацієнтів та їхніх рідних. Фільм “Ерні та Джо: кризові копи” - про двох техаських офіцерів поліції, котрі взялися допомогти змінити ставлення поліції до викликів, пов’язаних із психічним здоров’ям. У фільмі “Місто-музей” розповідається про те, як Музей сучасного мистецтва штату Массачусетс (MASS MoCA) став найбільшим центром сучасного мистецтва у світі. А в основі фільму “Квінсі” – життя та кар’єра музиканта Квінсі Джонса.

Документальний фільм “Нуль відсотків” - про програму вищої освіти у тюрмі суворого режиму Сінґ-Сінґ - під час кінофестивалю “Незалежність” презентує сам режисер Тім Скусен. Тім здобув низку нагород на багатьох фестивалях, зокрема приз за найкращу режисуру. На Даллаському МКФ він одержав “Срібне серце”, а також “Бронзового лева” на фестивалі “Каннські леви” за документальний серіал про шкільний американський футбол.

Незалежний український кінопродюсер Олександр Дебич у лекції “Український кінематограф за океаном: кінознахідка в США” відкриє слухачам світ кіно української діаспори. Під час лекції, де продемонструють рідкісні кадри з фільмів, йтиметься про історію розвитку українського кіно у США та долю його творців. Після лекції відбудеться показ фільму Святослава Новицького “За стерном долі” (1993), зробленого на замовлення Національної асоціації українців у США.

Крім цього у документальній програмі покажуть 10 короткометражних робіт Лабораторії з кіновиробництва IndieLab 2020 за участю авторів та найкращі фільми лабораторії IndieLab з 2013 по 2019 роки.

Покази документальної програми та лекція безкоштовні для глядачів.

Всі фільми демонструються мовою оригіналу з субтитрами. Вже згодом покази документальної програми фестивалю безкоштовно відбудуться у Миколаєві, Львові, Херсоні, Харкові, Одесі та в інших регіонах України.

Детальна інформація про фільми програми - aiffua.com

Фото: фільм "Джуді"