Jerry Heil, Khayat, Katya Chilly: назвали півфіналістів нацвідбору на Євробачення

НСТУ та СТБ оголосили імена півфіналістів, які з 8 лютого боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2020” у Нідерландах.

Як повідомляє Суспільне мовлення, у півфіналі змагатимуться 16 конкурсантів, серед яких Khayat, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil та Еліна Іващенко.

Повний список півфіналістів Нацвідбору:

[О] — український інді-поп гурт, володар премії “Хіт року” за версією KissFM, приз у номінації “Свіжа кров” Jagermeister Music Awards, двічі фіналіст APPS Music & SZIGET, учасник понад 20 музичних фестивалів, зокрема Koktebel Jazz Fest, “Білі ночі”, Atlas Weekend, Waves Vienna.

Khayat — український артист та автор пісень, виступає в жанрі фольктроніка. Один з найяскравіших півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, після участі в якому випустив дебютний альбом KHMIL', що став синтезом електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів.

Assol — співачка, яка в п'ять років підкорила український шоу-бізнес, півфіналістка вокального шоу “Голос країни”.

Cloudless — бойзбенд, що отримав популярність у 2017 році завдяки хіту “Між світами", який став саундтреком до серіалу “Школа”. Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.

Garna — сольний проєкт української співачки Альони Левашевої в колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. Альона — автор власних пісень, вокаліст симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra і кавер-проєкту Manera.

Katya Chilly — відома українська співачка, музикант й композитор, хедлайнер багатьох фестивалів. У творчому доробку - 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше ніж 40 сольних концертів у Великій Британії, понад 1000 — в Україні.

Fo Sho — афроукраїнський хіп-хоп проєкт, створений на початку 2019 року. Сестри Бетті, Міріям і Сіона Ендале пишаються своїм унікальним культурним походженням і демонструють його в своїх піснях та енергійних живих виступах, їхня музика — це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

David Axelrod — відомий український співак, музикант і композитор.

Олександр Порядинський — співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу “Х-фактор”.

Tvorchi — музиканти з Тернополя, музику яких слухає увесь світ. Їхній хіт Believe за лічені дні увійшов у топ-10 у чартах Google Play в Україні.

Gio — музикант, який працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник вокальних шоу “Х-фактор” та “Голос країни”, також виступав разом з оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil — українська співачка, автор і композитор, «Прорив року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриття року» за версією журналу Viva, номінант на музичну премію YUNA 2020 у категоріях: «Найкраща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн переглядів на YouTube та утримуючи лідерські позиції в iTunes.

Krutь — співачка та бандуристка Марина Круть, яка почала музикальний шлях 15 років тому. Працює в унікальному стилі, об'єднавши електронний саунд і старовинний інструмент навколо самобутнього голосу, часто представляє Україну й сучасну українську музику на різних фестивалях і шоу-кейсах.

Еліна Іващенко — у музиці з 5 років. Переможниця популярних двох вокальних шоу України (“Х-фактор” та “Голос. Діти”), радіоведуча, викладач вокалу, володар Гран-прі фестивалю “Чорноморські ігри-2018”.

Go-A — гурт, який поєднав український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани й потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших музичних фестивалів, зокрема “Джаз Коктебель”, “Країна мрій”, “Гогольфест”. Багато разів представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

Moonzoo feat. F.M.F. Sure — колаборація української електронної групи Moonzoo, що працює в стилі Sad Dance (“танцювальна музика для тих, кому не весело”), й американського репера F.M.F. Sure. Дебютний альбом Moonzoo наприкінці 2018-го українські музичні ЗМІ одразу назвали одним із найкращих релізів року.

Прямі ефіри національного відбору відбудуться 8, 15 лютого (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на телеканалі Суспільного мовника “UA: Перший” та СТБ.

“Євробачення-2020” відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди.