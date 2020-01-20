"Золотий хрін-2019" за найгірший секс у літературі отримав Василь Слапчук

Став відомий переможець премії "Золотий хрін-2019" за найгірший опис сексу в українській літературі.

Як повідомляє Facebook-сторінка конкурсу, ним став Василь Слапчук "за німфоманку з вагіною на замку" у його книзі "Роман & Роман".

Нагороджений текст можна прочитати тут:

Нагадаємо: відзнака "Золотий хрін" є аналогом британської премії Bad Sex in Fiction Award і присуджується за найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури.

До журі входять Таня Микитенко, журналістка і засновниця проєкту "Рагу.лі", літературний критик Юрій Володарський, письменниця Анна Малігон, а також літературна критикиня Тетяна Трофименко.