Цьогорічний дитячий Віденський бал у Києві буде присвячений екології

Щорічний Дитячий віденський бал відбудеться у Києві 5 квітня і присвячений буде екології.

Про це Укрінформу повідомила організатор віденських балів в Україні, генеральний директор групи компаній «Брендберг» Марина Ігнатуша.

«Віденські бали у світі завжди присвячені найбільшим глобальним викликам сучасності. Цьогорічним звертаємось до теми екології, любові до всього живого на планеті. І наші юні дебютанти висловлять свої почуття у власних відеопроєктах – протягом підготовки до балу вони вчитимуться у медіашколі знімати власні відео на екологічну тему, найкращі ролики отримають спеціальні премії безпосередньо під час балу», - розповіла Ігнатуша.

За її словами, навіть запрошення на подію є «живим» - у ньому зберігається насіння чорнобривців, фацелії та амаранта, і одразу після заходу діти зможуть висадити ці квіти на своєму подвір’ї.

Організатори переконані, що діти дуже чутливо сприймають тему майбутнього планети, якості життя і здатні висловити свої думки, оцінки, враження у власних творчих проєктах.

Загалом у заході братимуть участь понад 200 дітей-дебютантів, які протягом лютого-березня вчитимуться танцювати полонез, вальс, польку під керівництвом зіркових хореографів у міжнародному творчо-спортивному центрі розвитку дітей INDIGO education.

Серед дебютантів четвертий рік поспіль будуть вихованці Київського Центру реабілітації дітей з інвалідністю, оскільки ідея інклюзії є однією з важливих місій балу.

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Окрім того, юні танцюристи навчатимуться у медіашколі на базі MBA Kids International – кожен учасник спробує себе в ролі актора, почне писати сценарії, створювати та просувати свій влог в YouTube та Instagram. Найкращі роботи дебютантів отримають спеціальні премії Vienna Ball Junior Award. Свято покликане розвивати всебічні здібності юних учасників, допомагати їм реалізувати свої таланти.

Захід відбудеться вже четвертий рік поспіль у Колонній залі КМДА за підтримки Віденського бального комітету, мерій Відня та Києва.