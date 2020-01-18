Alyona Alyona виступила на фестивалі Eurosonic у Нідерландах

Українська реп-співачка Alyona Alyona виступила у нідерландському місті Гронінген, де проходив щорічний музичний фестиваль Eurosonic.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Просто хочеться щоб вони кайфанули і, не знаючи мови, просто відчули якусь мою енергетику. Оце було б круто”, - розповіла в інтерв'ю Укрінформу співачка.

Alyona Alyona співала українською. Публіка була у захваті, навіть не знаючи мови, люди намагалися підспівувати.

“Найбільше, що мені цікаво, спостерігати за людьми, наскільки вони розкуті під час концертів. Наші українці відриваються від пупа. Вони душу виймають, а от в Європі люди по-різному”, - каже Alyona Alyona.

У Нідерландах українська реп-співачка вперше. Загалом вона вже виступала у 16 країнах. Серед них Італія, Франція, Німеччина. Альона Савраненко - справжнє ім'я виконавиці. Шалено популярною вона стала 2018 року після кліпу на пісню “Рибки”.

Як повідомляв Укрінформ, Україну на щорічному музичному фестивалі у Гронінгені представляв гурт DZ’OB та співачка Alyona Alyona.

Eurosonic Noorderslag (ESNS) - це музичний фестиваль, на якому виступають як вже знані, відомі музиканти, так і невідомі широкому загалу таланти. Також участь у ESNS беруть організатори найбільших європейських фестивалів. Цей майданчик дає змогу відкрити себе світу.