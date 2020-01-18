Режисер: "Мої думки тихі" - це драма невимовлених слів

Кінострічка "Мої думки тихі", прем’єра якої відбулася в українському прокаті 16 січня – це драма невимовлених слів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів режисер Антоніо Лукіч, для якого фільм став дебютом у повнометражному кіно.

«Це, швидше, внутрішня драма невимовлених слів. Це драма, яка будується не на вчинках, не на вбивствах чи смерті, а на неможливості двох людей нормально поговорити. У них це виходить лише наприкінці, а до цього вони одне одного не чують», сказав він.

Лукіч додав, що дуже чітко розділяє жанри і вважає трагедію чистим жанром, і якщо до неї додати комічний елемент, вона зруйнується, але комедію драматичний чи трагічний елемент абсолютно не псує, навпаки, робить її кращою, додає глибини й реальності.

«Наша мета – зняти легке, веселе кіно на серйозну тему. Але ви сильно помиляєтеся, якщо думаєте, що і процес його створення був легким, бо саме фільми, які народжуються у муках – легкі у перегляді, а ті, що знімаються дуже легко, – дивитися нестерпно складно», розповів режисер.