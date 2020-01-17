Водохреще, магія кіно та "Золотий хрін": афіша на 17-19 січня

Завершуємо цикл різдвяних свят, а також не забуваємо підтримати українське кіно!

#МоржиFest на Водохреща 2020 в Києві

Що цікавого: Головна подія зими! 8-й Всеукраїнський фестиваль загартовування #МоржиFEST з нагоди святкування Водохреща в Києві. Що це таке? Захід, покликаний на популяризацію моржування як способу покращення здоров'я, разом із традиційним масовим окунанням в освячену водохресну купіль.

Коли: 19 січня

Де: X-PARK

Скільки: Участь безкоштовна

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Водохреща у Феофанії

Що цікавого: Для гостей парку будуть організовані безкоштовні місця для обігріву та перевдягання, комфортні ополонки для пірнання, виступи фольклорних колективів.

За бажанням ви зможете також підкріпитись у паркових кафе просто неба смачними стравами української кухні, стравами-гриль, трав'яним чаєм і кавою.

Коли: 19 січня

Де: Парк “Феофанія” (вул. Академіка Лебедєва, 37)

Скільки: 30 грн

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По Рожеству Христовому сади зацвіли

Що цікавого: Різдвяні та іорданські колядки, щедрівки з різних регіональних традицій заспіває київський Фольклорний гурт "Володар" на свято Водохреща, що завершує український цикл Різдвяних свят.

На концерті звучатимуть давні мелодії та християнські колядки-канти з Підляшшя, Берестейщини, Деснянського та Прип’ятського Полісся, Наддніпрянщини, Причорномор’я.

Коли: 19 січня

Де: Музей Івана Гончара (вул. Лаврська, 19)

Скільки: 150 грн

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Зима в українському скансені: від Романа до Йордана

Що цікавого: Найпоширеніші традиції зимових свят у мальовничому селі 18-20 століття – це казка, яку можна побачити тільки тут. Під час проєкту «Зима в українському скансені: від Романа до Йордана» ви познайомитеся з традиціями та народними обрядами зимових святок українців, почуєте старовинні колядки, щедрівки, побачите різдвяні вистави.

Коли: до 19 січня

Де: Національний музей народної архітектури та побуту України

Скільки: Не вказано

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Антипремія "Золотий хрін"

Що цікавого: Відзнака «Золотий хрін» є аналогом британської премії Bad Sex in Fiction Award і присуджується за найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури за поточний рік.

Коли: 19 січня

Де: Арт-кафе «Букіторія» (вул. Лисенка, 1)

Скільки: Вхід вільний

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Виставка костюмів «Магія кіно»

Що цікавого: Дійство дасть змогу усім охочим потрапити до казкового світу кіно та побачити на власні очі те, що раніше було доступне лише на екрані чи сцені.

Особливістю заходу є унікальні костюми, що створювалися спеціально для відомих українських серіалів, фільмів та шоу. Серед експонатів – костюми зі зйомок історичного екшену «Захар Беркут», лав-сторі «Віддана», серіалу «Кріпосна», виступів вистави «Викрадена Принцеса» та 5D-шоу «Winterra. Легенда казкового краю», а також унікальні образи з капсульної колекції MAVKA.

Коли: 18 січня – 13 лютого

Де: ВДНГ

Скільки: 150 грн

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Спеціальний показ драми «Віддана» за участі знімальної групи

Що цікавого: Екранізація українського роману «Фелікс Австрія» Софії Андрухович про життя та кохання відданої служниці Аделі у будинку доктора Ангера і взаємини з дочкою доктора – Аделею та її молодим чоловіком. У калейдоскопі кохання та ревнощів, подвійних змістів та таємниць межа між реальністю та вигадкою стирається. Витончене вбрання, вишукані страви, променади… Але що станеться, коли ілюзія зникне, а замість неї прийде реальність?

Коли: 18 січня

Де: Кінотеатр “Жовтень” (вул. Костянтинівська, 26)

Скільки: Не вказано

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Мої думки тихі: Спецпоказ та зустріч з творчою групою

Що цікавого: Дебютний повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча - це трагікомічна історія про звукорежисера Вадима, який отримує шанс здійснити свою мрію і розпочати нове життя, виконавши просте завдання. Але все виявляється значно складніше, адже головним супутником у новій роботі буде людина, яка для цього аж ніяк не годиться, – його мама.

Коли: 18 січня

Де: Кінотеатр “ЛІРА” (вул. Велика Житомирська, 40)

Скільки: 50 грн

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Страх і огида у Лас-Вегасі. Показ з обговоренням

Що цікавого: Культовий фільм за романом Хантера С. Томпсона, в якому скажені ритми сімдесятих років стимулюються наркотиками, рок-н-ролом і шаленою їздою пустельними автострадами. Фільм номінований на Золоту Пальмову Гілку Каннського МКФ.

Фільм демонструється з українським дубляжем.

Коли: 19 січня

Де: Арт-центр ім. Івана Козловського Національної оперети України (Хрещатик, 50-Б)

Скільки: 100 грн

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Стусанина. Вистава на вірші Василя Стуса

Що цікавого: Нова вистава театральної спільноти "DSP", яка подарувала "Розстріляні Від(родження" та "КО:ЛІНА". Поставлено та інспіровано віршами Василя Стуса.

Це вистава про відчуття ліктя товариша і про відчуття ліктя під ребрами. Про те, якими ми могли би бути, і про те, якими ми є.

8 чоловіків, 19 текстів, 1 сцена. "Стусанина" неминуча...

Коли: 19 січня

Де: Центр Леся Курбаса (вул. Володимирська, 23-В)

Скільки: 200 грн

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Зимовий фестиваль Vedalife

Що цікавого: На вас чекає традиційна програма: лекції, майстер-класи, мантри, концерти, ведичний планетарій!

І найцінніше — зустрічі із духовними вчителями. Vedalife — це унікальний шанс поставити питання і поспілкуватися із особистостями, що поклали ведичні знання в основу свого життя. Вони жили в Індії, Батьківщині Вед, а зараз подорожують світом, щоб ділитися із шукачами істини спадком великих вчителів.

Коли: 18 січня

Де: Львівська площа, 8-А

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

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Ivan Marchuk. Знакові твори, які щойно повернулись в Україну

Що цікавого: Мистецький простір ARTAREA презентує нову експозицію живопису, в якій представлені картини українського генія сучасності Івана Марчука, що повернулися після шестирічного світового турне.

Хрестоматійні полотна художника стали візитівкою України. Шість років вони подорожували світом і тепер повернулись додому. Позаду залишилися 3 континенти, 20 країн та 40 виставок.

Також на вас чекає захоплива мультимедійна експозиція за мотивами творчості художника.

Коли: з 15 січня

Де: ARTAREA (вул. Софіївська, 11-15)

Скільки: 150 грн у будні, 200 грн у вихідні

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Танці з Абатства Даунтон

Що цікавого: Це особливе заняття, на якому будуть вивчати виключно парні імпровізаційні техніки, які були популярні у перші декади ХХ сторіччя (1910-ті та 1920-ті роки). У першу чергу зосередяться на таких танцях: уанстеп, тустеп, хезітейшн-вальс, матчиш. Розберуть основні елементи кожного з цих танців і трохи потанцюють, щоб закріпити результат.

Коли: 19 січня

Де: Мистецький центр "Шоколадний будинок" (вул. Шовковична, 17/2)

Скільки: Не вказано

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Лекція «Забути не можна повернути. Де ставити кому?»

Що цікавого: Олена Живкова, науковиця з Музею Ханенків, розповідатиме про драматичну долю картин із славетної колекції та про те, як музейні пошуковці знаходять і повертають культурні цінності в Україну.

«СПЕЦВАНТАЖ! Історії повернення українських культурних цінностей» – проєкт присвячено поверненню в Україну картини «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» Михайла Паніна, а також усім, хто долучився і долучається нині до повернення культурних цінностей в Україну.

Коли: 18 січня

Де: Мистецький Арсенал (вул. Лаврська, 12)

Скільки: Вхід за квитком до Мистецького арсеналу

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Кіт, який гуляв сам по собі

Що цікавого: «Кіт, який гуляв сам по собі: одомашнені та напіводомашнені тварини в історії людства» - інтерактивна програма, створена до виставки художника Володимира Штанка "Первісні забави за мотивами оповідань Р. Кіплінґа".

Захід складатиметься з демонстрації та розповіді для аудиторії молодшого та середнього шкільного віку про одомашнення тварин. Діти дізнаються, як люди приручали тварин, як змінювалася будова тіла тварин внаслідок одомашнення, коли і в яких регіонах світу були одомашнені звичні для нас тварини.

Разом з авторкою та ведучою заходу Аліною Вейбер буде складена мапа з центрами доместикації (одомашнення) тварин.

Коли: 19 січня

Де: Національний науково-природничий музей НАН України

Скільки: За ціною вхідного квитка до музею

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