Говоримо з режисером фільму «Думки мої тихі» Антоніо Лукічем

Гість розповів, чому писав роль мами саме під Ірму Вітовську, про ставлення до використання нецензурної лексики в комедіях та майбутні роботи.

Комедія «Мої думки тихі» є дебютною для українського режисера Антоніо Лукіча. Окрім драматургії, він займався також і сценарієм. Його писали спільно з Валерією Кальченко. Знімали за підтримки Держкіно. Увесь творчий процес тривав більше трьох років. За словами режисера, цього часу вистачило, аби осмислити комізм багатьох сцен і очима сина, і очима його матері. Стрічка демонструвалася на кінофестивалях у Карлових Варах та Одесі, де виборола престижні нагороди.

ПРОСТО СЛУХАЙ:

Про фільм «Думки мої тихі»: Звукорежисер Вадим (Андрій Лідаговський) переживає часи невдач. Та ось доля посміхається – Вадимові пропонують записати звуки українських тварин. Платитиме за роботу канадська компанія. Цікавий проєкт захоплює хлопця і він збирається у дорогу. Якщо пощастить записати спів рідкісної качки, то його навіть у Канаду запросять. У творчі пориви сина вносить трішки приземленості та повсякденного побуту мама (Ірма Вітовська). Аби поспілкуватися із сином, вона вирішує їхати записувати звуки разом із ним.