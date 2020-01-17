Про Андре Тана зняли документальний фільм

Про українського дизайнера Андре Тана зняли повнометражний документальний фільм, присвячений 20-річчю існування його бренду.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі модельєра.

«Це чутливий монолог сина, чоловіка і батька, але в першу чергу дизайнера і модельєра – Андре Тана. Кінострічка «ANDRE TAN» розповість про людину, яка перетворила своє ім'я у впізнаваний бренд і почала історію моди в Україні з чистого аркуша», - сказали у пресслужбі.

В Мережі вже з’явився офіційний тизер, а прем'єра фільму планується 8 березня.

Фільм є «первістком» продакшну «1+1 Digital Studios». Глядачам покажуть кутюр'є в різних амплуа, розкажуть багато цікавих історій з життя дизайнера: де виріс, чим жив і про що мріяв.

Особливістю картини є відновлення хронології подій в особистому житті й творчій кар'єрі Андре Тана, а також паралельна розповідь про розвиток модної індустрії в Україні за останні 40 років.

Автори проєкту обіцяють унікальні кадри, архівні зйомки, залаштунки показів, сенсаційні зізнання, відверті інтерв'ю і першу появу доньки дизайнера на екрані.