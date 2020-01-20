20 січня: народний календар і астровісник

Що забере собі на плечі Іван Предтеча; кому могорич ставити, кому сватів засилати та чи варто чекати чарівного штурхана.

На другий день після Водохреща Церква вшановує Іоанна Предтечу, Хрестителя Господнього. Це було невеличке перехідне святце між новорічно-різдвяними розвагами і будніми клопотами. В цей день українці виносили з хати хліб і сіль, що лежали на покуті від Багатої куті, і, розламавши на дрібні шматочки, годували тварин. Це саме робили і з сіном. Від Івана Хрестителя жінкам дозволялося шити й прясти. Ще й прислів’я були відповідні: «Після Івана Предтечі хто не робить, того б’ють у плечі», «Прийшов Іван Предтеча та й забрав свята на плечі». Цим днем остаточно закінчувалися в українців святки. Дехто називав цей день «Іваном-бражником», адже протягом усіх попередніх свят селяни намагалися не одвідувати шинок, «бо це гріхотворна справа, оскільки не посвячена вода». Крім того, від Різдва і до Водохреща по воду ходили тільки чоловіки та парубки. Тому на посвятки жінки їм ставили могорича – за те, «що справно воду носили».

Відсьогодні розпочинався і весільний період. Як зауважували наші пращури – «хрест у воду – жених вгору». Українці засилали старостів, справляли весілля. Це була так звана мала весільна пора і тривала вона до Масляної.

Прикмети на сьогодні такі: якщо погода на Івана Предтечу ясна і сонячна – літо буде посушливим. І навпаки – похмура і сніжна – на добрий урожай.

Іменинник сьогодні один – Іван.

26 місячний день. Що ж: завершився період Козерога, сьогодні Сонце увійшло в знак Водолія. Козеріг — знак, який символізує стабільність і консерватизм, а Водолій — мінливість, розмивання усталеного, — тож енергія Сонця, пропущена крізь призму Водолія, розтоплюватиме все звичне, комфортне, всі застиглі відносини і структури, наче весняне сонечко сніговичка. Переформатовуватимуться міжнародні відносини й організації, змінюватимуться великі міждержавні союзи й звичайні сім’ї — у когось побільшає, а в когось поменшає... В період Водолія посилюються революційно-радикальні сили, а головна причина, навколо якої все обертатиметься — фінансові інтереси й ресурси. Кожен це відчує на собі. Якщо ви хочете щось оновити у власному житті — зробіть це найближчими днями, і нехай це будуть навіть якісь дрібниці. Не чекайте “чарівного штурхана”. Енергія сьогоднішнього дня нестійка. Не ухвалюйте важливих рішень — завтра все може “перегратися”. А ось доброзичливість і щирість можуть допомогти.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 та 2006 роках – -26,5, а найтеплішим у 1951 – +6,1.