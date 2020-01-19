19 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Водохреще; шукаємо ополонку для гріхів, сподіваємося на щедрі хліби та куди подінеться незворотність.

Сьогодні Святе Богоявлення, Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа або, як кажуть в народі – Водохреща, Йордан. Свято належить до числа дванадесятих, тобто головних церковних свят, й ним завершується Різдвяно-новорічний цикл. Подія присвячена хрещенню у водах річки Йордан Ісуса Христа, яке здійснив пророк Іоанн Хреститель. З огляду на це всі ключові обрядодії на Водохрещу були пов’язані з водою. Зранку обов’язково йшли до церкви, де після святкового богослужіння відбувалося урочисте водосвяття, яке називали великим. За традицією досить часто воду освячували просто неба, на берегах водоймищ: річок, озер. На льоду вирубували ополонку у вигляді великого хреста, куди священик занурював хрест. Одразу після освячення воду пили та вмивалися нею. Була відома традиція купатися у водоймищі, у якому щойно освятили воду. Посвячену на Водохреща воду вважали своєрідною панацеєю від багатьох недуг; нею також освячували будівлі, тварин, збіжжя тощо. З цим святом пов’язані такі прикмети: «на Водохреща день теплий – буде хліб темний», «під час освячення води йде сніг – добре роїтимуться бджоли й колоситимуться хліби». Існувало й таке повір’я: «Якщо на Водохреща випав повний місяць – бути великій біді».

25 місячний день, Місяць продовжує перебувати у Скорпіоні. Сонце останній день знаходиться в секторі Козерога. Після того, як на цьому тижні звідти вийшов Меркурій, у секторі Козерога залишаються три планети: Плутон, Сатурн і Юпітер. Фактор “незворотності” йде у підпілля, тому дихати стане трішечки легше, хоче загрози й тиск нікуди не поділися. Сьогодні, так само як і вчора, позитив створюватиме все, що приносить емоційне задоволення. Комусь вистачає для гарного самопочуття послухати улюблену музику, сходити в сауну чи поспілкуватися з братами меншими, а хтось звик стверджуватися за рахунок інших і лише від того черпає наснагу і силу. До речі, музика і вода сьогодні надзвичайно корисні. Пийте святу водицю, пірнайте, зцілюйтеся від недуг як душевних, так і тілесних!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році – -23,0, а найтеплішим у 2007 – +9,8.