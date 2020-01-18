18 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні голодний Святвечір; закликаємо мороз, чи чекати на білих ягниць і про повчальні помилки.

Сьогодні Голодна кутя, Голодний Святвечір. Такі назви були пов’язані з традицією не їсти скоромного (жирного) у цей час, постувати, аби завтра вранці напитися цілющої йорданської води. А ще на Голодну кутю вже не закликали вечеряти святих душ та Щедрого бога. Основні елементи святкування повторювали святвечірні традиції. Як і на Багату кутю, на Голодну готували лише пісні страви, але в меншій кількості. З Голодною кутею пов’язані цікаві обрядодії «закликання морозу». Перед тим як сісти за вечерю, господар брав ложку куті, підходив до вікна і тричі казав: «Морозе, морозе, йди до нас куті їсти!» Після паузи знову звертався: «Не йдеш? То не йди ні на жито, ні на пшеницю, ні на всяку пашницю!» Деінде господар виходив на вулицю, окликаючи: «Морозе, морозе, йди до нас вечеряти, та не морозь наших коней, биків, курей, свиней, жита й пшениці! А якщо не йдеш, то йди собі на жіноцьку цибулю!» Іншим видовищним дійством цього вечора було «проганяння куті». Після закінчення вечері всі присутні в хаті (інколи тільки діти) виходили надвір і галасували, били поліном об ріг хати, по порожніх відрах, воротах тощо. Парубки виходили на вулицю і стукали макогоном у ворота й тини, вигукуючи: «Геть, кутя, з покутя, а ти, озвар, іди на базар!» На Дніпровських порогах у давнину запорожці після вечері виходили зі своїх паланок і вчиняли гучну стрілянину, а наступного дня, на Йордана, палили вже з гармат. Ввечері в церквах робили відправу і святили «вечірню воду» - її вважали особливо помічною від нечистої сили. Але то забобони – цілющою є вся освячена на Водохреще вода.

А ось і прикмети на сьогоднішній вечір: «Як на Голодний вечір темно, то вродиться гречка»; «Яркі зорі на Голодну кутю – щедрий приплід білих ягниць».

З іменинами вітайте Йосипа, Євгенію, Семена, Григорія.

24 місячний день, обережно, Місяць у Скорпіоні! Енергія дня трохи сумбурна і неврівноважена. Надмірно емоційні люди кипітимуть від пристрастей, що, в свою чергу, може призвести до конфлікту в родині. Тож краще балакунам тримати язик за зубами. Ті ж, хто налаштований на легкість і відпочинок, цілком пристойно (навіть відмінно) проведуть цей вихідний. Сьогодні маємо бути рухливими і майже невловимими, але, при тому, наші дії не повинні нагадувати броунівський рух. Пік активності – до обіду. Помилки можуть бути дуже повчальними. Стихія дня – метал, щасливі кольори – жовтий, золотий, янтарний.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1950 році – -22,8, а найтеплішим у 2007 – +9,4.