Помер Крістофер Толкін — молодший син автора "Володаря перснів"

У віці 95 років помер британський письменник та літературознавець Крістофер Толкін. Його батько, Джон Роналд Руел Толкін, є автором всесвітньо відомих книг «Володар перснів», «Гобіт» та «Сильмариліон».

Про це повідомляє міжнародна освітня організація «Товариство Толкіна», яка займається популяризацією творчості письменницької сім’ї Толкінів, пише hromadske.ua.

Крістофер Толкін народився в 1924 році у британському місті Лідс. У роки Другої світової війни служив на фронті в Південній Африці, після чого став викладати в Оксфордському університеті. Після смерті батька в 1973 році Крістофер Толкін зайнявся редагуванням і публікацією його невиданих робіт.

Крістофер допомагав батьку з його творами ще з юності, зокрема він вичитував його манускрипти. Також Крістофер є автором мап Середзем’я, доданих до роману «Володар перснів».