СБУ просять заборонити в'їзд російським співакам Сюткіну та Сєрову

Народні депутати звернулись до СБУ з проханням заборонити в'їзд в Україну російським співакам Валерію Сюткіну та Олександру Сєрову, які відвідували окупований Крим.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Володимир Арʼєв.

"40 депутатів з 4 фракцій і груп звернулись до СБУ не допускати в Україну подібних персонажів загалом, і зокрема громадян РФ, гастролерів Сєрова і Сюткіна, які вирішили, що можна одночасно вчиняти антиукраїнські дії і отримувати прибутки від концертів в Україні", - написав він.

Ар’єв додав, що з того, як розвиватиметься ситуація, буде видно, "чи готова СБУ проявити принциповість, як з "Воровайками", яким видали заборону, чи ватні гастролери лізуть через свідому бездіяльність відповідальної установи".

І попередив, що у разі бездіяльності СБУ, "концерти спокійно не пройдуть". На його думку, "це неважко передбачити".

Як повідомлялося, виступ Сюткіна має відбутися 27 квітня в палаці "Україна", анонс концерту було опубліковано на сайті Concert.ua. Сєров планує виступити 23 березня також в палаці "Україна".