СБУ просять заборонити в'їзд російським співакам Сюткіну та Сєрову
Про це у Facebook повідомив народний депутат Володимир Арʼєв.
"40 депутатів з 4 фракцій і груп звернулись до СБУ не допускати в Україну подібних персонажів загалом, і зокрема громадян РФ, гастролерів Сєрова і Сюткіна, які вирішили, що можна одночасно вчиняти антиукраїнські дії і отримувати прибутки від концертів в Україні", - написав він.
Ар’єв додав, що з того, як розвиватиметься ситуація, буде видно, "чи готова СБУ проявити принциповість, як з "Воровайками", яким видали заборону, чи ватні гастролери лізуть через свідому бездіяльність відповідальної установи".
І попередив, що у разі бездіяльності СБУ, "концерти спокійно не пройдуть". На його думку, "це неважко передбачити".
Як повідомлялося, виступ Сюткіна має відбутися 27 квітня в палаці "Україна", анонс концерту було опубліковано на сайті Concert.ua. Сєров планує виступити 23 березня також в палаці "Україна".