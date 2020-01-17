17 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Ахіли й останній день Святок; кого нині проти ночі не варто згадувати і чи стануть обіцянки цяцянками.

Сьогодні останній день Святок, українці вшановували Собор 70-ти апостолів, а також преподобного Ахілу, диякона Печерського, що в Дальніх печерах спочиває. У народі ж цього дня святкували «бабин вечір». Окропляли свяченою водою хати, а на Закарпатті жінки у свяченій воді замішували борошно і ним на дверях та одвірках робили хрести, щоб «упирі та всіляка нечиста сила не мала сили», бо вважали, що в останній день Святок вона особливо лютує. А дівчата збирали букові тріски на подвір’ї, приказуючи: «Самі букові, самі букові!» Це для того, щоб добре збиралися гриби в наступному році. Ввечері дівчата прагнули напрясти «повісмо, щоб баби не плювали на куделю», себто не оскверняли їхньої праці лихими поговорами. Мешканці лісових і гірських районів намагалися в цей день не згадувати вовків, які можуть напасти на отару. Святому Ахілі молилися ті, хто хотів позбутися пристрасті об’їдання.

Іменини нині в Олександра, Марка, Тимофія, Архипа, Пилипа, Миколи, Павла.

23 місячний день. Один із найбільш конфліктних і важких днів усього тижня. Конфлікт матиме психологічно жорсткий, завуальований, “тиснучий” характер. У гіршому разі протистояння може навіть позначитись на здоров’ї. Сьогодні вкрай важко взаємодіяти з будь-якими інстанціями, особливо вищими. Отримані обіцянки, будуть, радше за все марні. Дадуть про себе знати всі камені, підводні течії, різні інтереси. Все це може мати наслідки і наступного тижня. Намагайтеся прожити день максимально спокійно і якомога менш травматично для своєї психіки. Нерви знадобляться на наступний тиждень. Безкомпромісної п'ятниці!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1940 році – -24,9, а найтеплішим у 1993 – +8,7.