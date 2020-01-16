Сайт DzygaMDB відновив роботу після хакерської атаки, частина даних втрачена

Онлайн ресурс DzygaMDB.com зазнав 14 січня хакерської атаки, внаслідок якої було пошкоджено базу даних сайту. На даний час сайт уже повністю відновив свою роботу.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія на сторінці у Facebook.

“Зловмисники втрутились в роботу сервісу, але їм не вдалося отримати доступ до персональних даних користувачів. Джерело атаки невідоме”, - йдеться у повідомленні.

Співзасновниця DzygaMDB Анна Мачух зазначає: “Ми вчасно зреагували та захистили дані користувачів. Але ми не змогли повністю відновити втрачену інформацію. Це стосується усього, що було внесено на ресурс з 8 грудня по 14 січня. Ми приносимо користувачам наші щирі вибачення та вже вжили всіх необхідних заходів для підсилення безпеки сайту”.

Адміністрація DzygaMDB просить усіх користувачів платформи перевірити власні профілі та проєкти, що були внесені. У випадку технічних проблем усі запитання можна поставити за адресою: help@dzygamdb.com.

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Сайт DzygaMDB.com запустився в жовтні 2019 року. Це онлайн платформа, що містить інформацію про українські кіно-, теле- та відеопроєкти, акторів, спеціалістів у галузі кіно та відеопродакшену, компанії та багато іншого. Функціонал ресурсу дозволяє проводити кастинги, оголошувати вакансії та шукати потрібні проєкти та/або спеціалістів.