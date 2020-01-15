Оголосили лауреатів “Людина року-2019”

Оголошено переможців ХХІV загальнонаціональної програми "Людина року-2019".

Оголошення лауреатів відбулося в Укрінформі за участю Генеральної дирекції та Вищої академічної ради загальнонаціональної програми "Людина року-2019", повідомляє кореспондент агентства.

Для 24-ї програми був обраний слоган - "Натхнення перетворень".

У лауреатському переліку представлені 17 регіонів України.

Урочиста церемонія вручення премії “Людина року-2019” відбудеться 21 березня у Національній опері України.

Так, у номінації "Регіональний лідер року" переміг голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Перемогу у номінації "Міський голова року (великих міст)” здобув міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, а у номінації "Міський голова року (малих міст)” - мер Ізмаїлу (Одеська область) Андрій Абрамченко.

У номінації "Лідер об'єднаної територіальної громади" переміг голова Узинської міської ОТГ (Київська обл.) Віталій Гринчук.

У номінації "Промисловець року" перемогу здобув гендиректор "Сумського заводу "Енергомаш" Юрій Кощієнко.

У номінації "Підприємець року" переміг гендиректор ТОВ "Дунайська судноплавно-стивідорна компанія" Юрій Булгаков.

У номінації "Менеджер року" перемогла гендиректор представництва Mastercard Europeв Україні Інга Андрєєва.

У номінації "Фінансист року" переміг голова правління АТ "КредитЄвропа Банк" Онур Анлиатамер.

У номінації "Лідер страхового ринку" перемогла голова правління АТ "Страхова компанія "МЕГА-ГАРАНТ" Наталія Погорєлова.

У номінації "Лідер будівельної галузі року" перемогла компанія "Інтеграл-буд".

У номінації "Житловий комплекс року" переміг забудовник компанія "Сінергія" - ЖК "CITY PARK".

У номінації "Журналіст року" переміг Вадим Герасимович (інтернет-портал Politeka).

У номінації "Митець року" перемогу здобув народний артист України, піаніст Олексій Ботвинов.

У номінації "Спортсмен року" переміг Чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби 2019 року у категорії до 85 кг Жан Беленбюк.

У номінації "Благодійний фонд року" лідирував БФ "ВЕЛИКА РОДИНА" (президент Олександр Улянченко).

У номінації "Нова генерація року" перемогла громадський діяч Інна Костиря.

Загальнонаціональна програма “Людина року” — програма, яка передбачає присудження цього титулу за професійні і суспільно значимі досягнення. Програма заснована в 1995 році.

Лауреатів програми визначають шляхом експертного опитування, остаточне рішення приймає Вища академічна рада програми.