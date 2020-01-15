В Україні стартував прийом робіт на Міжнародну премію імені Франка

Фонд Франка розпочав з 15 січня приймати наукові роботи на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2020 році.

Про це повідомляє Міжнародний фонд Івана Франка.

“Комітет премії прийматиме наукові праці з 15 січня до 1 березня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, рекомендувати наукову працю на здобуття Премії може або академічна установа, заклад вищої освіти України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, або лауреати Премії попередніх років.

“Наукові роботи-претенденти повинні мати міжнародне значення, належати до соціально-гуманітарних дисциплін і ґрунтуватися на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України. Монографії мають бути опубліковані у 2017 - 2019 роках та мати ISBN”, – наголошує Ігор Курус, директор Фонду Івана Франка.

Обов’язковою умовою участі є заповнення електронної форми. А три екземпляри наукової роботи у друкованому вигляді з автографом автора слід надіслати поштою на адресу Комітету Премії (01030, м. Київ, вул. Володимирська, 48А, оф. 15).

З умовами участі у конкурсі на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка можна ознайомитися на сайті Фонду за посиланням.

Міжнародну премію імені Івана Франка присуджують щорічно з 2016 року. Лауреати Премії отримують грошову винагороду (у 2016 і 2017 роках преміальний фонд становив 500 тисяч гривень, у 2018 і 2019 роках – 400 тисяч гривень) та золотий знак.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів відбувається 27 серпня – у День народження Івана Франка на його батьківщині.

Як повідомлялося, у 2016 році Премію здобув Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви. У 2017 році лауреатами стали професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, почесний професор Львівського національного університету ім. І. Франка Олег Шаблій. У 2018 році - професорка Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. У 2019 році - докторка філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія).