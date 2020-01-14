Прем’єру фільму “Мої думки тихі” через аварію біля Ocean Plaza перенесли в інший кінотеатр

Сьогоднішню урочисту прем’єру комедії “Мої думки тихі”, що мала відбутися у кінотеатрі "Cinema City" (Ocean Plaza), перенесли у кінотеатр “Київська Русь”.

Як повідомили Укрінформу в компанії “Артхаус Трафік”, зміна місця прем’єри пов’язана з аварією поблизу Ocean Plaza і підтопленням торгового центру.

Як повідомляв Укрінформ, київська прем’єра 14 січня української комедії “Мої думки тихі” відбудеться за участіюзнімальної групи фільму: режисера Антоніо Лукіча, акторів Ірми Вітовської та Андрія Лідаговського, продюсера Дмитра Суханова та інших.

Фільм виходить в український прокат 16 січня.

Сюжет фільму розповідає про те, як зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, молодий звукорежисер фрілансер Вадим отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити “незручну Україну” та вирушити в “привабливу Канаду” подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі стає найменш зручна для цього людина – мама Вадима.

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Як повідомлялося, 13 січня у Голосіївському районі по вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення ТЦ “Ocean Plaza”. Транспортний рух вулицею Антоновича, де розташований торговий центр, перекритий. В КМДА обіцяють відновити його у другій половині середи, 15 січня.