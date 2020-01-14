2019 рік був найтеплішим із початку минулого століття

Температурний режим у 2019 році був рекордним, починаючи з 1900 року.

Про це повідомляє компанія УкрАгроКонсалт.

"За температурним режимом 2019 рік виявився рекордним за всі роки спостережень, починаючи з 1900 року. Середня річна температура повітря виявилася на 2,7°С (2,0-3,3°С) вищою від норми (1961-1990 роки) і на 1,8°С (1,5-2,0°С) вищою за середні багаторічні показники періоду 1981-2010 років", - йдеться в повідомленні.

Річна кількість опадів, за даними УкрАгроКонсалту, в середньому по країні була на 13% нижчою від норми, в областях Лісостепу - на 27%, найменшою кількість опадів була на території Одеської, Черкаської, Вінницької, Чернігівської, Тернопільської областей - на 35-50% нижче від річної норми.

Читайте також: Київ за рік побив температурні рекорди 36 разів

Зазначається, що в результаті аномально теплої погоди в останній декаді грудня відзначалися слабкі ростові процеси у посівів озимих на всій території країни за винятком східних областей. Стан рослин добрий і задовільний. Наприкінці грудня - на початку січня спостерігалося припинення ростових процесів у озимих культур.