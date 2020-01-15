15 січня: народний календар і астровісник

Нині святого Сильвестра; даруємо півників, ріжемо цибулю, а ще згадуємо про норовливу Венеру.

Сьогодні святителя Сильвестра, папи Римського, а також преподобного Серафима Саровського-чудотворця. Святий Серафим Саровський є одним із найбільш шанованих святих православної церкви. Він ще за життя досяг святості та благодаті. “Стяжи дух мирний, врятуйся сам, і навколо тебе порятуються тисячі”, — таким був мотив усього його життя. До старця за порадою, настановою і втіхою приходили сотні людей різного віросповідання, різної статі та різного соціального статусу. Кожного гостя старець зустрічав неодмінним вітанням: “Радість моя, Христос воскрес!”. І для нього ці слова були не просто словами формальної ввічливості — а беззаперечною істиною, так само, як і воскреслий Христос. Нині важко навіть уявити храм, у якому б не було ікони святого преподобного Серафима Саровського; у Володимирському соборі Києва їх, наприклад, аж дві.

Селяни Сильвестрів день у давнину називали “курячим святом”. Чому наші пращури пов’язували єпископа Римської церкви з курями – невідомо. Цього дня чистили курники, різали чорну курку, щоб «інші добре неслися», адже саме з цією породою пов’язані численні забобони. Дітям на Сильвестра дарували нові іграшки – півників із глини. А ще передбачали майбутню погоду: чистили 12 цибулин (намагаючись при цьому не плакати), на кожну насипали дрібку солі й залишали на ніч у печі. Вранці дивилися: яка за ліком цибулина мокра – той місяць буде дощовим.

Іменинники сьогодні Серафим, Уляна, Сергій.

21 місячний день. Із 14 січня по 7 лютого планета любові Венера знаходитиметься в Рибах. Тож у справах амурних побільшає туману, оптичного обману та ілюзій. Майже нездоланно тягнутиме до незвіданого, незвичайного, часом навіть і ексцентричного та вигадливого. Наш вибір у багатьох справах послуговуватиметься почуттями і егоїстично-примхливим “хочу”, а не ясним і чітким раціо. Можливе зміщення пріоритетів. Варто звернути увагу на внутрішньородинні стосунки, вони можуть випробовуватися на міцність. У важливих ділових паперах, договорах і контрактах варто дуже уважно виписувати всі деталі — помилки й не надто чіткі визначення згодом можуть дуже дорого коштувати.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1896 році – -24,3, а найтеплішим у 2007 – +8,4.