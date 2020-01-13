Дні українського кіно пройдуть у Брюсселі

У Брюсселі з 22 по 26 січня в рамках щорічного міжнародного проєкту Bridges. East of West. пройдуть традиційні Дні українського кіно.

Про це повідомляє компанія “Артхаус Трафік”.

"Щорічний проєкт збирає глядачів у Центрі образотворчих мистецтв BOZAR, найбільшій культурній інституції Бельгії. Українська програма представлена серією кінопоказів нового українського кіно та кінокласикою. Першим показом української програми стане антиутопія "Атлантида” Валентина Васяновича", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, світова прем’єра стрічки відбулася у рамках офіційної конкурсної програми "Горизонти" Венеційського кінофестивалю, де її відзначили як найкращий фільм секції. "Атлантиду" було також представлено у програмі Contemporary World Cinema Міжнародного кінофестивалю у Торонто та відзначено Гран-прі фестивалю Les Arcs Film Festival (Франція). Події фільму розгортаються у постіндустріальному майбутньому, після повернення окупованого Донбасу до складу України.

Всі ролі в картині зіграли непрофесійні актори – колишні військові, парамедик, волонтери та судмедексперти. У Брюсселі 22 січня "Атлантиду" представить виконавець головної ролі Андрій Римарук, волонтер благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим".

Трагікомедія "Вулкан" Романа Бондарчука розповідає про перекладача ОБСЄ, який вирушає на кордон із Кримом у складі моніторингової місії. Світова прем’єра фільму, створеного у спільному виробництві з Німеччиною, відбулася в рамках конкурсної програми East of the West у Карлових Варах. "Вулкан" став володарем Ґран-прі міжнародного кінофестивалю "Золотий абрикос" (Єреван, Вірменія). У Брюсселі 26 січня фільм представлять режисер Роман Бондарчук та співавторка сценарію Дарина Аверченко.

У програмі Днів - і документальний фільм Вадима Ількова "Тато – мамин брат", світова прем’єра якого відбулася в межах європейського фестивалю документального кіно Visions du Réel у Ніоні, Швейцарія, де стрічка отримала приз як найбільш інноваційний фільм міжнародної конкурсної програми. На Одеському кінофестивалі "Тато – мамин брат" було відзначено преміями за найкращий український повнометражний фільм та найкращого українського режисера. Головний герой – відомий український андеграундний перформер Анатолій Бєлов. Богемний співак та художник стає батьком своєї п’ятирічної племінниці, коли психічне здоров’я його сестри погіршується. 25 січня глядачам фільм представить режисер Вадим Ільков.

26 січня на глядачів фестивалю чекає класика українського кіно часів радянської "відлиги" – мелодрама "Короткі зустрічі" Кіри Муратової. Фільм розповідає історію жінки з провінції, яка закохується в одруженого геолога. Головні ролі виконали зірки радянського кіно – Володимир Висоцький та Ніна Русланова. "Короткі зустрічі" – перший самостійний фільм Кіри Муратової, знятий нею після кількох творчих спроб разом з її колишнім чоловіком та однокурсником по ВДІКу Олександром Муратовим. Майстерність цієї стрічки поклала початок майбутній світовій славі Муратової, а участь у фільмі Висоцького допомогла вловити актуальні суспільні акценти 1960-х.

Дні українського кіно в рамках Bridges. East of West представлені Державним агентством України з питань кіно, кінокомпанією "Артхаус Трафік" та Асоціацією Українців Бельгії, за підтримки Посольства України в Королівстві Бельгія.