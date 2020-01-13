На Алясці врятували ветерана, який три тижні виживав у засніженому лісі

Рятувальники в американському штаті Аляска врятували чоловіка, який понад три тижні намагався вижити у лісі після пожежі його хатинки серед дикої природи.

Про це повідомляє BBC.

“Чоловіка було врятовано після більш як тритижневого перебування серед дикої природи на Алясці з невеликою кількістю їжі й укриття”, - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, 30-річний Тайсон Стіл залишився наодинці у лісі після того, як згоріла його невелика хатина за 32 кілометри від міста Сквентна.

Відтоді чоловік намагався вижити завдяки консервам і примітивному тенту із залишків хатини, яку він збудував за мінусових температур.

Сама рятувальна операція розпочалася після того, як родичі ветерана В'єтнамської війни попросили компетентні органи штату навідати чоловіка.

Читайте також: ДіКапріо допоміг врятувати людину у Карибському морі

Зазначається, що Стіл жив у своїй хатинці з вересня минулого року. Проте, десь 17 або 18 грудня, після того як він поклав чималий шмат картону в свою піч, спалахнула велика пожежа, яку було неможливо загасити снігом.