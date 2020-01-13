На Алясці врятували ветерана, який три тижні виживав у засніженому лісі
Про це повідомляє BBC.
“Чоловіка було врятовано після більш як тритижневого перебування серед дикої природи на Алясці з невеликою кількістю їжі й укриття”, - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, 30-річний Тайсон Стіл залишився наодинці у лісі після того, як згоріла його невелика хатина за 32 кілометри від міста Сквентна.
Відтоді чоловік намагався вижити завдяки консервам і примітивному тенту із залишків хатини, яку він збудував за мінусових температур.
Сама рятувальна операція розпочалася після того, як родичі ветерана В'єтнамської війни попросили компетентні органи штату навідати чоловіка.
Зазначається, що Стіл жив у своїй хатинці з вересня минулого року. Проте, десь 17 або 18 грудня, після того як він поклав чималий шмат картону в свою піч, спалахнула велика пожежа, яку було неможливо загасити снігом.