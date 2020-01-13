Премія “Вибір критиків” назвала переможців: найкращий фільм - “Одного разу... в Голлівуді”

У ніч проти 13 грудня у Санта-Моніці відбулася 25-та урочиста церемонія вручення премія “Вибір критиків” (Critics Choice Awards 2020).

Список переможців оприлюднений на сайті Critics Choice Association, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, стрічка “Одного разу... в Голлівуді” Квентіна Тарантіно здобула нагороди: у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль другого плану" (Бред Пітт), "Найкращий оригінальний сценарій" (Квентін Тарантіно) та "Найкращий дизайн" (Барбара Лінг та Ненсі Хей).

Стрічка Сема Мендеса “1917” була відзначена трьома статуетками, зокрема у категорії "Найкращий режисер".

Найкращою акторкою визнана Рене Зеллвегер за роль у "Джуді", а найкращим актором - Хоакін Фенікс за роботу в "Джокері".

За найкращу жіночу роль другого плану відзначена Лора Дерн (“Історія шлюбу”)

Серед телевізійних проєктів найкращою драмою визнано “Спадкоємців” (Succession, HBO), а найбільше нагород здобув серіал “Погань” (Fleabag, Amazon) — у номінаціях "Кращий комедійний серіал", "Найкраща актриса в комедійному серіалі" (Фібі Воллер-Брідж) та "Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі" (Ендрю Скотт).

Найкращим фільмом іноземною мовою визнана корейська стрічка “Паразити”.

Премія “Вибір критиків” присуджується щорічно на відзначення найкращих кінематографічних та телевізійних досягнень року. Вона вважається найбільш точним прогнозом номінацій на премію "Оскар".