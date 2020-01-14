14 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Василя; ощедрюємо посівальників, чи буде в полі урода та все множимо на три.

Сьогодні святителя Василія Великого, Новий рік за старим стилем і обрізання Господнє. На старий Новий рік припадає і свято Василя, який вважався покровителем землеробства. Ось чому вдосвіта годилося засіяти збіжжям оселі. Здебільшого це робили підлітки. Вдосвіта батьки будили своїх синів (традиційно засівали лише хлопчики, а дівчатка щедрували). Одягнувшись, дітлахи брали спеціально виплетену рукавицю, наповнювали її житнім чи пшеничним зерном і, ставши перед образами, засівали власну хату: «На щастя, на здоров’я! Роди, Боже, жито, пшеницю, на загороді бика й телицю, на кошарі барана й ягницю, у запічку дітей копицю. Будьте здорові з Новим роком та з Василем!» Батьки ощедрювали хлопців грішми, і тоді вони, починаючи з крайньої хати, оббігали сусідські оселі. Кожен намагався щонайпершим засіяти й отримати найкращий подарунок. Тим, хто спізнювався, діставалися лише пироги. Перших посівальників господиня садовила на порозі й роззувала, щоб «вдома кури краще неслись», а господар тим часом ішов з коцюбою до сідала і зганяв курей, аби «починали скорше нестися». А на Чернігівщині головного посівальника садовили на лаву, приказуючи: «Сядь же в нас та посидь, щоб усе добре садилося – кури, гуси, качки, рої та старости!» Деінде на новолітування виносили на подвір’я дідуха й спалювали його, що символізувало початок нового року. Селяни казали: «На Новий рік погода – буде в полі урода».

З іменинами вітайте всіх Василів.

Надзвичайно тісний контакт Сонця з Сатурном, Плутоном і Меркурієм впливатиме на наш стан. З одного боку загостриться інтуїція та інтелект, підвищиться відповідальність і сконцентрованість, але, з іншого боку, існує ризик не розрахувати власні сили... Їх може банально забракнути. Існують і інші загрози: хтось проявиться як владолюбець-кар’єрист, а той, хто був черствим “сухарем” — стане ще більш черствим. Емоційні, щирі, вразливі люди програватимуть на цьому тижні “по всіх фронтах”, особливо ж, якщо вони знаходяться внизу ієрархічної структури. Тож якщо вам буде важко співпрацювати з певними людьми — сприйміть це за виклик власній волі та інтелекту. Пам’ятайте також і те, що до травня місяця все, що ми робимо чи не робимо, всі наші дії чи бездіяльність — множаться “на три”, закладаючи тим самим довготривалу тенденцію з потужною енергією розвитку.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1896 році – -24,3, а найтеплішим у 2007 – +8,4.