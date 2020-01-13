У Детройті помер режисер "Чародіїв" і "Пригод Електроніка"

У США на 81-му році життя помер кінорежисер Костянтин Бромберг, який зняв фільми "Пригоди Електроніка" і "Чародії".

Про це повідомив у Facebook режисер і сценарист Михайло Ідов.

"Два дні тому в Детройті помер режисер Костянтин Бромберг, постановник радянських мегахітів" Чародії" та" Пригоди Електроніка ", - написав він.

За словами Ідова, в США Бромберг не займався кінематографом.

Костянтин Бромберг народився в 1939 році в Харкові. У 1958-1959 роках працював кореспондентом агентства преси «Новини» і режисером на Воркутинській студії телебачення. У 1965-му закінчив сценарний факультет ВДІКу.

Свій перший фільм - короткометражку «Довгий день Кольки Павлюкова» - випустив в 1968 році.

Бромберг широкому глядачеві відомий як режисер фільмів «Пригоди Електроніка» (1980) і «Чародії» (1982) (обидва зняті на Одеській кіностудії). Він також зняв три сюжети для дитячого гумористичного кіножурналу «Єралаш».