Твори на Шевченківську премію прийматимуть до 15 січня
Укрінформ
До 15 січня 2020 року триває прийом творів та робіт на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Про це повідомляється на офіційному сайті Комітету з Національної премії ім.Шевченка.
Як зазначається, висуватися можуть нові оригінальні твори (роботи), опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, у 6 номінаціях: література; публіцистика, журналістика; музичне мистецтво; театральне мистецтво; кіномистецтво; візуальне мистецтво.
Прийом документів здійснюватиметься працівниками Секретаріату Комітету до 15 січня 2020 року включно за адресою: 01601, м.Київ, вул.Прорізна, 2, кім.404-405.
Детальніше про вимоги щодо подачі робіт тут.