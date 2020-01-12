12 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні преподобної Феодори; мовчання вовків, чи падатимуть зорі та шукаємо джерела натхнення.

Сьогодні церква вшановує пам’ять преподобної Феодори Царгородської, святої першої половини Х століття. Її ім’я відоме завдяки прецікавій історії про посмертні митарства душі. Оповідь так і називається: «Митарства святої Феодори». Жінка жила в Константинополі, рано овдовіла, але вела благочестиве життя. В її будинку знайшов прихисток відомий чернець, а згодом і святий – Василій Новий. У Василія були учні й послідовники, серед них і юнак Григорій. Після смерті Феодори він почав розпитувати святого Василія про те, як склалася посмертна доля жінки. Згодом він був удостоєний побачити святу – та перебувала в горніх обителях дивовижної краси. Григорій також почув і оповідь Феодори про те, як її душа у супроводі двох ангелів проходила 20 митарств: до душі приступали злі біси й зачитували різні гріхи, які вона скоїла «словом, ділом і помислом» за своє життя, намагаючись її залякати й забрати з собою у пекло. Злі духи звинувачували її навіть у тому, що вона, бувало, гнівалася на власних дітей, коли ті не слухалися. Від погибелі Феодору врятували ангели, які мали список чеснот і добрих справ святої, а також молитви святого Василія, котрий на землі молився за спасіння душі спочилої. Попри те, що «Митарства» викликали у деяких, особливо освічених, церковних кліриків сумніви і скепсис (вони називали їх «духовним романом»), в народі ця оповідь була і залишається дуже популярною. Крім того, «Митарства» дали поштовх розвитку специфічного літературного жанру, що базується на свідченнях людей, які пережили клінічну смерть.

Вовки виють неподалік жител — до морозу; Вечірній зорепад — на нічний мороз.

Іменинники сьогодні Онися, Феодора, Марія.

18-ий місячний день, Місяць у Левові. Спостерігатиметься не тільки спад емоційної напруги, але й спад сил. Просто відпочивайте, надихайтеся тим, що вас надихає. Позбавляйтеся будь-якої важкості, а ще уникайте надмірного моралізаторства. Енергетика дня пасивна, стихія — вогонь, а символ – лід. День, сповнений протиріч. Між чужими і рідними банальними істинами обирайте свої. Наприклад, між Ошо і Дочинцем обирайте останнього — він рідніший за індійця: “У чоловікові три речі є огидними: чоловік, який тремтить від хтивості, чоловік, який тремтить від скнарості, та чоловік, який тремтить од страху”.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1950 році – -26,9, а найтеплішим у 2005 – +9,2.