Мастроянні та Кассель: на фестиваль у Київ везуть французьке кіно

П'ятнадцятий фестиваль “Вечори французького кіно” відбудеться у Києві 22 - 29 січня. Традиційна добірка найкращих стрічок року з Франції представить п’ять картин за участю таких зірок, як Венсан Кассель, К'яра Мастроянні, Адель Енель та Венсан Лакост.

Про це повідомляє кінокомпанія “Артхаус Трафік”.

“Відкриє фестиваль фільм “Особливі” – зворушлива драма від авторів хітової комедії “1+1” Олів’є Накаша та Еріка Толедано. Сюжет заснований на реальній історії двох друзів, які впродовж 20 років створюють диво для особливих людей, від яких усі відмовились. У головних ролях – Венсан Кассель та Реда Катеб. Стрічка була відзначена призом глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні”, - йдеться у повідомленні.

Хіт Каннського кінофестивалю “Портрет дівчини у вогні” з Адель Енель (“Хепі-енд”) та Ноемі Мерлан (“Полуничка”) - це історична мелодрама Селін Сьямма, що розповідає про кохання двох жінок у Бретані кінця XVIII століття. Стрічка була відзначена преміями Каннського кінофестивалю та Європейської кіноакадемії за найкращий сценарій та претендувала на здобуття премії “Золотий глобус” за найкращий іншомовний фільм. За підсумками року “Портрет дівчини у вогні” згадувався у більшості добірок найкращих фільмів 2019 року від міжнародної преси.

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Романтична комедія “Однієї чарівної ночі” з К'ярою Мастроянні та Венсаном Лакостом – стрічка від Крістофа Оноре, автора мелодрами “Всі пісні тільки про кохання”. Вона розповідає про парижанку, яка після сварки з чоловіком змушена ночувати в готелі навпроти своєї квартири, крізь вікно спостерігати за чоловіком і згадувати історію їхнього кохання. Світова прем’єра фільму відбулася в рамках програми “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю, де Мастроянні була відзначена як найкраща акторка.

Нова робота французького режисера Бертрана Бонелло (“Сен-Лоран”) - фентезі-стрічка “Крихітка зомбі” переносить містичні події Гаїті 60-х у сучасну Францію та посилається на різноманітну класику жанру “горор”. Вперше стрічку показали в межах Каннського кінофестивалю. В Україні “Крихітка зомбі” відкривала 3-ій Київський тиждень критики.

Комедія “Нотр-Дам” розповідає історію архітекторки Мод, яка випадково виграє конкурс на реставрацію площі великого собору Нотр-Дам. Ця кумедна помилка дозволяє їй не тільки наново побудувати свою кар’єру, а й почати романтичну пригоду в найкращому місці для кохання – Парижі. Режисер та сценарист Валері Донзеллі також виконала у фільмі головну роль.

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Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Місцем проведення “Вечорів французького кіно” вперше стане кінотеатр “Оскар” в ТРЦ Gulliver.

Протягом лютого фестиваль також відбудеться у найбільших містах України.

За традицією, колекцію нових і найкращих французьких фільмів представляють Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, France 24 та компанія “Артхаус Трафік”.

Головне фото: фільм "Однієї чарівної ночі"