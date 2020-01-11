11 січня: народний календар і астровісник

Нині Марка Гробокопателя і святого Лаврентія; що накличуть галки і позбавляємося чар місячного затемнення.

Сьогодні згадуємо печерського ченця Марка Гробокопателя, святого Лаврентія Чернігівського і 14 000 немовлят, убитих за царя Ірода. Вшанування немовлят, убитих за правління Ірода і за його безпосередньою вказівкою, було встановлено Церквою в V столітті. Вони були першими святими, постраждалими за Христа. В народі цей день традиційно вважався одним із найбільш нещасних у році, тому, попри веселощі зимових свят, наші пращури намагалися сьогодні не надто веселитися.

Святий Лаврентій Чернігівський жив у першій половині ХХ століття й відійшов до Господа в 1950 році. Ченцем став доволі пізно – в 45 років. Під час гонінь на церкву був на нелегальному положенні, винаймав малесеньку кімнатку, де вночі приймав духовних чад. За гітлерівської окупації відновив Троїцький Чернігівський монастир, який на довгі роки став центром духовного життя краю. Ще за життя святий Лаврентій зажив слави прозорливого мудрого старця, до якого за порадою і настановою їхали звідусіль люди. Саме Лаврентій Чернігівський благословив на служіння Церкві Володимира (Сабодана), коли той, ще малим хлопчиком, приїздив із матір’ю до Чернігова.

Вечірній зорепад на Марка — на нічний мороз. Дзвінко кричать галки — на відлигу. З цього приводу казали: “Галки тепла накликали”.

Іменинники сьогодні Теофіл, Ганна, Євдокія.

17 місячний день. Продовжує діяти ефект повні та затемнення. Можливе підвищення тиску, а також аварії, пов’язані з водою. Хтось плескатиметься в емоціях, наче немовля в купелі, й матиме з того неабияку втіху. А хтось мовчки дратуватиметься. Місяць о 14:17 перейде до Лева, тому фокус уваги зміститься з внутрішнього на зовнішнє. День може здивувати непередбачуваним поворотом подій, тому проживіть його спонтанно, дослухаючись до власних бажань і почуттів. У другій половині дня обов’язково організуйте собі приємну фізичну активність.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найбільш холодним цей день у Києві був у 1950 році — -32,9, а найтеплішим у 2007 — +11,1.