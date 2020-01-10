Афіша вихідного дня: фестиваль повітряних куль та Різдвяна Феєрія

11 січня ми відпрацьовуємо за Святвечір, тож всього за один вихідний день треба встигнути все-все-все!

Різдвяна Феєрія

Що цікавого: РІЗДВЯНА ФЕЄРІЯ - святкове дійство з усіма найяскравішими обрядами, традиціями, атрибутами і героями українських новорічно-різдвяних святкувань. Парад Вертепів від центрального входу в музей о 13:00, хода і конкурс різдвяної Зірки, різдвяна Шопка, Святий Миколай, Коза, Василь і Маланка, колядки, щедрівки, віншування, засівання та святковий різдвяний концерт на Співочому полі о 13:30!

А ще - зимові розваги,катання на конях, колективні співи, різдвяні пряники, пампушки, смаколики для дітлахів і дорослих.

Коли: 12 січня 13:00

Де: Національний музей народної архітектури "Пирогово" (вул. Академіка Тронька)

Скільки: 15-50 грн

Більше інформації: Facebook

Різдвяний фестиваль повітряних куль "Монгольф'єрія"

Що цікавого: Хо-хо-хо! Ви готові до унікальної різдвяної події, яка вперше відбудеться в Україні? На унікальному зимовому фестивалі повітряних куль десятки Санта-Клаусів злетять у небо під Києвом. Замість оленів, вони будуть керувати величезними повітряними кулями, на борту яких місця займуть охочі учасники фестивалю, які заздалегідь придбають відповідні сертифікати.

Коли: 11-12 січня

Де: DONBALLOON - повітроплавне кафе (с. Березівка, Київська обл.)

Скільки: Вхід на фестиваль безкоштовний, але для отримання запрошення потрібно зареєструватися

Більше інформації: Facebook

Penguin Ice Party 2019/2020

Що цікавого: #PenguinIceParty - це головний щотижневий захід в сфері здоров'я у Києві. Це 30% банні процедури, 30% загартовування, 30% тренування на відкритому повітрі та 10% надихаючі розмови у колі однодумців .

Коли: 12 січня 11:00

Де: Спортивно-розважальний комплекс X-PARK (Парк Муромець)

Скільки: 150 грн

Більше інформації: Facebook

"Лускунчик" від Раду Поклітару

Що цікавого: «Лускунчик», перш за все, казка. Казка про маленьку Марі, яка прагне щастя й любові, про мрії, що дозволили їй, чарівним чином, перенестися до будинку радника Штальбаума, про радника Штальбаума і його дружину, перетворених паном Дросельмаєром в короля й королеву мишей, про пана Дросельмаєра, який подарував Марі чарівну ляльку, чомусь дивно схожу на себе, про ляльку (ми будемо називати її Лускунчик), що стала першим справжнім коханням Марі. А головне – про те, що все в цій історії виявляється, насправді, не тим, чим здається на перший погляд. Балет на 2 дії П.Чайковського "Лускунчик" у постановці Раду Поклітару.

Коли: 12 січня 14:00, 19:00

Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Скільки: 50-500 грн

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Спецпоказ фільму "А потім ми танцювали"

Що цікавого: Шведсько-грузинська драма "А потім ми танцювали" - призер Каннського фестивалю (квір-пальмова гілка за освітлення ЛГБТ-теми в кіно), володар Гран-прі Одеського МКФ за результатами глядацького голосування, фільм, який став топ-темою грузинських ЗМІ та сколихнув суспільство ще до початку офіційного релізу.

Головний герой, танцюрист Мераб, намагається довести своєму вчителю, що він вартий ролі у Національному грузинському ансамблі. Коли у нього з’являється не менш талановитий суперник Іраклій, то несподівано замість суперечностей між хлопцями виникає пристрасть, яка розділить їхні погляди на життя взагалі та на танець зокрема.

Коли: 50 грн

Де: Кінотеатр ЛІРА (вул. Велика Житомирська, 40)

Скільки: 12 січня 13:00

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Book Swap: обмін книгами у Ласці

Що цікавого: Ми хочемо об'єднати всіх букловерів та букентузіастів і дати можливість передати прочитані книжки наступним власникам, а для себе відкрити щось новеньке.

Коли: 12 січня 15:00-18:00

Де: Благодійний магазин Ласка (вул. Малопідвальна, 15)

Скільки: Участь безкоштовна, реєстрація не потрібна

Більше інформації: Facebook

ROCK around the Christmas Tree

Що цікавого: «ROCK around the Christmas Tree» - це коли Джиммі Пейдж, Оззі Озборн і Курт Кобейн разом наряджають Ялинку, а Джон Леннон з Міком Джаггером варять святковий глінтвейн. Це мелодії, які супроводжують святкування кожного меломана, і до того ж у фірмовій важкої, яскравою і несподіваною оркестрової версії «Resonance».

Коли: 11 січня 19:00

Де: Палац Культури КПІ (проспект Перемоги, 37)

Скільки: 250-750 грн

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Інтерактивна виставка “Квест відчуттів”

Що цікавого: “Квест відчуттів” — це унікальна інтерактивна виставка, де експонатами є ваші власні відчуття. Це можливість перевірити свої органи чуття: слух, нюх, дотик, уміння орієнтуватися в просторі, відчуття температури та багато інших. Усі, крім зору – бо все традиційно відбувається в суцільній темряві.

Під час квесту вас супроводжує незрячий гід, який у разі потреби допоможе впоратись із завданнями та відповість на всі запитання.

Коли: щодня до 4 березня

Де: Музей у темряві "Третя після опівночі" (вул. О. Гончара, 45-В)

Скільки: 600-800 грн

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