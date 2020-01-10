Олег Покальчук, соціальний і військовий психолог

Держава та її представники повинні говорити правду - це альфа і омега всього

У 2020-й рік Україна увійшла неспокійною. Шість років війни, якій не видно кінця. Нові виклики і реакція на них - у різних частин суспільства кардинально відмінна, але однаково бурхлива. І це все - на тлі нестабільності у світі. Як українському суспільству впоратися з цими проблемами і фобіями? Поговорити на цю тему, зустрівшись в Естонії, ми вирішили з експертом з інформаційної безпеки, членом правління Інституту соціально-економічних досліджень, автором наукових статей і методичних праць на тему соціальних страхів, політичного лідерства та політичної еліти, соціальним і військовим психологом Олегом Покальчуком. Його часто напівжартома називають «соціальним психотерапевтом» (хоча і цілком справедливо), адже вміє розібрати на гвинтики всі наші помилки і страхи, поставити діагноз і нерідко прописати рецепт лікування суспільства. До нього ми і звернулися з тим, що всіх нас турбує. ПРО СТАБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЛІТИКІВ - Навесні 2019 року в інтерв'ю Укрінформу ви сказали, що жодному політику не вдасться розхитати Україну. Зараз ви вважаєте так само? - Так. Перш за все, треба визначити, що саме ми називаємо Україною. Тому що, якщо мислити з точки зору бюрократів, які сидять в районі Печерська, то, звичайно, їх хитає весь час і вони дуже піклуються про свою стабільність. У України я бачу великий ресурс стабільності Щодо решти 40-мільйонного населення ... Тут я б навів таке порівняння: існує пристрій - гіроскоп, що застосовується в авіаційній навігації, в інших приладах, який шляхом орієнтації на земне тяжіння балансує будь-яку систему. Гіроскоп України як у етносу, нації, - він вбудований, він працює, і за зовсім іншими принципами, ніж здається політикам, інтелектуалам та іншим людям, які ні на що насправді не впливають. У України я бачу великий ресурс стабільності - це такий тектонічний, метеорологічний фактор. Жодна окремо взята людина, що має і харизму, і емпатію, не здатна розхитати суспільство Це не означає, що українці над цим якось спеціально працювали або у них якась висока резистентність. Так історично склалося. Крім того: що ми називаємо нестабільністю? Це дуже суб'єктивне відчуття, як правило, пов'язане з дискомфортом, який відчуває конкретна людина. Але не група, група не відчуває дискомфорту. У групи немає органів чуттів, а у окремої людини - є, тому людина завжди проектує себе на групу, підвищуючи собі таким чином самооцінку і, звичайно, наділяючи себе могутністю і силою групи саме для того ж. Це звичайна людська природа. Тому розмови про нестабільність або можливі загрози, пов'язані з волею однієї людини, - це наукова нісенітниця. Жодна окремо взята людина, що має і харизму, і емпатію, і все інше, не в змозі змінити якісь процеси. Ну, ніяк не може. Тому стабільність - це набагато більше, ніж ми собі уявляємо. Будь-яке суспільство, не тільки українське, - настільки складний і багатоелементний організм, що його дестабілізація, як будь-якого етносу, в принципі неможлива. Ви подивіться на євреїв, до чого багатостраждальна нація, чого тільки з ними не робили! І ось вам - Ізраїль, у них все склалося в результаті. І інші нації те саме. Неможливо якимись політичними, військовими або містичними шляхами розхитати націю, якщо ще не настав її час розхитуватися. Україна зараз, як підліток - то їй здається, що вона бридке каченя, то - що найкраща принцеса в світі... - Наш час ще не настав? - Ні, ми дуже молода нація. Те, що нас трясло, - це пубертатний період, у нас такі хвороби росту, прищі - літературні та журналістські. Ми зараз, як підліток - він любить дивитися у дзеркало: то йому здається, що він бридке каченя, то навпаки - що він найкраща принцеса на світі ... - А хіба проблема Донбасу і ставлення до неї суспільства не створюють нестабільність? - Немає ніякого ставлення нашого суспільства до Донбасу. Є ставлення різних верств нашого суспільства - воно різне - до різних частин проблеми Донбасу. - Чи потрібно шукати загальнонаціональний консенсус в цьому питанні? - Я поставлю контрзапитання: покажіть мені, будь ласка, приклад з новітньої історії, коли думка суспільства була вирішальною при визначенні таких питань? Те, що ми називаємо моніторинговою думкою, - це фейсбучне суспільство, просто бульбашка - (Пауза) Ніколи. - Зрозуміло, чому. Тому що в такого роду рішеннях політики намагаються знайти собі індульгенцію, намагаються прикритися думкою суспільства, щоб знайти підтримку своїх рішень в цій багатовекторності думок. Я ж не дарма на самому початку сказав, що немає ніякого цілісного українського суспільства, як немає якоїсь єдиної американської або німецької нації. Є різні соціальні групи з різними відносинами - вони структуровані, але вони різні. А політики, ставлячи самі собі і нам публічно таке запитання, яке озвучили ви, шукають в спектрі відповідей найбільш комфортну для себе: "О, бачите, це ж українське суспільство так хоче, найкраща його частина. Те, що пропорційно, може бути, їх і менше, - але це ж найкращі люди ... ". Це залежить від політичної кон'юнктури, ось і все. Якби українське суспільство дійсно мало важелі впливу, приблизно такі, які мало американське суспільство в період закінчення Громадянської війни; збройне суспільство, яке сказало: ні хлопці, так не буде, буде ось так, інакше чекайте другого Бостонського чаювання ... А у нас те, що ми називаємо моніторинговою думкою, - це фейсбучне суспільство. Це не суспільство навіть - це бульбашка ... Як ви запитання людям поставите, таку відповідь і отримаєте. Люди хочуть, щоб був мир, щоб було добре, щоб вони жили, щоб у них була їжа і дах над головою. У всьому світі так. Ставлення до комплексного явища, яке пов'язане з насильством, смертю, знищенням або конфліктом між різними системами цінностей - це для суспільства нелегке завдання. Це і для філософів важке завдання, і для політиків, а для суспільства - тим більше. Тому я вважаю, що у цьому питанні політики безсовісно використовують суспільство в абсолютно різних, протилежних навіть, цілях. - У той час як їм потрібно нав'язувати, формувати громадську думку, наприклад, щодо Донбасу? - Так. - Їм треба брати на себе відповідальність? - Ні, якщо ми говоримо про якусь протокольність, то можна лише апелювати до необхідності виховання того, що ми називаємо середнім класом, який в нормальному розвиненому суспільстві виконує функцію комунікатора і кваліфікованого посередника між масами, які розуміють мало, але тямлять багато (у мас завжди хороша інтуїція). Політики обов'язково повинні прислухатися до думки суспільства Але в нашій ситуації влада, будь-яка, всі ці десятиліття робила все для того, щоб громадянське суспільство не відбулося, тому що це не в її інтересах. Про феодальність тільки ледачий не писав. Адже це дуже зручно - керувати не дуже кмітливою масою людей, вихвалячи їх, чухаючи за вушком, час від часу підкидаючи їм якісь кісточки: "Це дуже смачно, їж, дивись, як це добре, це європейське ...". Таке позитивне погладжування виробляє умовні рефлекси - люди навіть не розуміють, що їх дурять за три копійки всі ці десятиліття, слова красиві говорять...

- Ви хочете сказати, що політикам не потрібно враховувати громадську думку? Як тільки у нас починає виростати громадянське суспільство, відразу на нього накидаються з усіх боків - Ні, не так. Спиратися на думку важливо, тому що суспільство може образитися і збунтуватися, Майдан - це цілком нормальна реакція. А політики зараз думають, що цього не станеться, ми якось перехитримо, пропетляємо, обдуримо. Але це - небезпечні ігри. Виходить, що, з одного боку, я як би методологічно суперечу сам собі, але це різні зрізи комунікацій. Не потрібно робити те, що говорить суспільство, тому що суспільство саме не знає, що робити. Але прислухатися до нього треба обов'язково. - Тут проблема в тому, що різні частини суспільства хочуть діаметрально протилежних речей. Без громадянського суспільства не втекти від класичної української проблеми: «палити пана і тікати на Січ» - Давайте розберемося з народними масами. Я повторюся: в Україні багато років точиться жорстка боротьба за формування повноцінного громадянського суспільства - цей прошарок дуже важливий і потрібний. Але, щойно він починає виростати і бути самостійним - на нього накидаються абсолютно з усіх боків, тому що бачать в ньому якусь конкуренцію, загрозу, зміну взагалі всього. Але це все одно станеться, без цього прошарку суспільство завжди «палитиме пана і тікатиме на Січ» - класична українська проблема. А держава без громадянського суспільства завжди йтиме ленінською моделлю держави, щоб був апарат насильства: "Ідіть працювати або в тюрму!", завжди тяжітиме до цього. Тому наше завдання ці позиції розвивати і закріплювати, але в термінах і поняттях ХХІ століття, а не ХХ. Потрібно трошки осучаснити його, тому що час сильно зрушився і обставини змінюються дуже швидко, інформація в світі кожні 18 місяців подвоюється. ПРО ТРЕТЮ СВІТОВУ ВІЙНУ, ПУТІНА, ТРАМПА І ПРАВДУ - Ви говорите: політики знаходять тріщину в суспільстві, в яку б'ють постійно. Але у нас в цей розкол б'ють же не лише політики, зацікавлені в збереженні своєї влади, б'ють опоненти, зацікавлені у поваленні цієї влади, б'ють сусіди, які хочуть нас окупувати. Як нам вистояти? - Нам - це кому? - Я маю на увазі українців. - Я ж весь час закликаю вас і потенційних читачів точно і конкретно говорити. - Добре. Мої страхи: я боюся, що Путін нас окупує або поверне в сферу свого впливу, я боюся, що Україна зникне ... - Це різні речі, різні страхи, їх не можна змішувати. Я розумію, що апокаліптичне мислення українцям властиво, їм це дуже подобається, це дуже колоритно, але це — зайве. Україна може бути окупована, але Україна не зникне, тому що є нація, є народ. Це вже було: не було України як окремої держави, але українці були. Нападе Путін чи ні - абсолютно не залежить від наших тріщин, це зовсім інші конфігурації. Вигоди чи втрати від цього нападу потрібно розглядати в загальносвітовому контексті його імперських амбіцій і імперських амбіцій Росії, в контексті тих воєн, які вони вже ведуть на планеті, таємних і явних, і України як однієї з ділянок цього світового фронту третьої світової війни - однієї з. Наведу приклад. Я наголошую, це - порівняння: на війні перші три дні солдату здається, що всі кулі та снаряди летять тільки в нього. Ось українці - вони весь час переживають ці перші три дні. При цьому люди, які були на війні, - вони включилися з четвертого дня і реально все розуміють. А цивільних людей політики тримають свідомо в цьому стані "дня бабака", що ось ви щойно прийшли на війну, і всі хочуть вас убити і окупувати. Це - частина правди. Але - не обов'язково зараз, не обов'язково особисто вас і може бути не окупувати, а щось інше ... Тобто, потрібно думати головою, адекватно оцінювати ці ризики і продуктивно реагувати на виклики, ризики і загрози. - Не так давно Путін сказав, «російську мову свідомо знищують у всьому світі». І в цьому його месиджі я бачу загрозу, загрозу "порятунку російськомовних" по всьому світу... Путін не мислить в контексті масштабного нападу, у нього в голові інтриги, вбивства, підкупи... - Це абсолютно гітлерівська стилістика - у 30-х роках минулого століття Гітлер теж говорив, що німців всюди пригнічують по всьому світу ... Я вже говорив про те, що якщо третя світова вже йде, то Україна - одна з частин цього театру військових дій, в якому є певні фази, цикли затишшя і активізації. Це перше. Друге, Путін - КГБ-іст, це означає, що він мислить в термінах інтриг, погроз, шантажу та ризику, але не в термінах оперування великими батальйонами, як казав Наполеон - це важливо розуміти. Він ситуативний, але він не стратегічний. Скільки б ми не говорили про якісь стратегічні задуми Росії, у Путіна немає стратегічного мислення, він працює і мислить в оперативно-тактичному сегменті, він швидко приймає рішення по ситуації: ось побачив слабину, - так, він десь може полізти; побачить відсіч - і відразу типу нічого не було, - "це не ми, нас там не було, їх там немає, зелені чоловічки - не знаю хто, ми не в курсі, хто це міг бути, це не я". Така весь час буде поведінка. Ми ж все чекаємо імперської реакції: що він вийде на Красну площу, розгорне пергамент і оголосить про початок війни. Не буде такого ніколи, це ж зовсім інше мислення. Він не мислить в контексті масштабного нападу, світової війни. У нього в голові інтриги, вбивства, підкупи, шпигунство, диверсійні групи, - на цьому він знається. Тому я закликаю всіх - бачити в цьому персонажі, якого ми справедливо критикуємо, лише людину, яка може розв'язати локальний конфлікт у будь-який момент, але точно - не в тих термінах і масштабах, які ми собі фантазуємо. Закликаю вас на цю тему не думати, тому що у нас досить багато в Україні фахівців, які день і ніч дбають про те, як правильно на ці загрози реагувати. І наша система національної безпеки і оборони непогана, в усякому разі, вона точно краща, ніж у 2014 році - це я цілком можу підтвердити. Тому, я вважаю, що громадянському суспільству не потрібно впадати в паніку. - Ще питання - про психологічне прийняття війни. Часто наводять як приклад те, що Ізраїль 50 років живе у війні, - і суспільство там цілком спокійно до цього ставиться ... - Насправді, не зовсім так. Там суспільство живе в умовах постійної можливості війни, це раз. По-друге, американська допомога Україні - це 250 млн доларів, американська допомога Ізраїлю - 3,1 млрд доларів. При такій допомозі можна почуватися досить впевнено, побудувати хорошу протиракетну систему «Купол» і справлятися з досить примітивними ракетними атаками палестинців. Але були ж дуже серйозні військові загрози і бойові дії, блискуча робота розвідки і контррозвідки - і це цілісна система, яка побудована на ідеології сіонізму, яка дбає про національну безпеку, оскільки для них це предмет релігійної віри і це їх зміцнює. Ізраїль - це країна, яка може бути зразком для мотивації, якщо ми говоримо про нашу систему. Але ж ми живемо в стані війни - потрібно дуже точно розділяти ці речі. Наприклад, американці чи натовці - вони беруть участь в бойових діях. Але місії - це не є війна, ти приїхав у місію - поїхав на ротацію. Це дещо інше, ніж війна на території твоєї країни. Тут трохи інша психологія. Травми ті ж, вмирають люди так само, геройство - те ж, всі емоції ті самі, але трошки не те. В Америці до цієї війни інша нація може не мати ніякого відношення. А у нас ти не можеш не мати, навіть якщо дуже захочеш. За фактом, ти повинен її або заперечувати, або приймати. Тому порівняння з Ізраїлем некоректне - вони не живуть в стані війни, вони живуть в стані загрози мусульманського світу і ісламських екстремістів, є форпостом західної цивілізації на цьому фланзі, успішно справляються з цим, але це не війна ... - А як можна ці страхи відпрацювати з суспільством? Держава може якось вплинути: якісь консультації відкривати, лекції проводити? Говоріть правду: війна буде довгою, людей вбиватимуть, але ми зробимо все, щоб цього було менше - Так може. Говорити правду. Держава та її представники повинні говорити правду - це альфа і омега всього. Коли ви говорите правду, не виникає додаткових питань. А якщо ясно не відразу - тоді виникають проблеми, спекуляції, стогони, страхи. Говоріть правду: так, це війна, вона буде тривалою, так, людей вбиватимуть, це погано, але ми зробимо все, щоб цього було менше. Жертв буде не так багато, як у 2014-му або 2015-му, але вони будуть. У людей така робота, вони за це отримують гроші, вони йдуть на контракт, це не цивільні люди, в будинок яких увірвалися і вбили, це солдати, їх функція - перемогти або померти ... Ось така чесна правда, вона дуже неприємна, але треба мати сміливість її сказати. І, більше того, якщо б так було сказано, то я запевняю, що величезна частина суспільства це сприйняла б гідно. - Про підтримку України іншими країнами. Восени на пресконференції із Зеленським Трамп сказав: "Сподіваюся, що ви там з Путіним вирішите свої проблеми ...". Ми розуміємо, що Америка - це не один Трамп, але все одно, коли на чолі країни - стратегічного партнера стоїть така людина, чи можемо ми розраховувати на якісь позитивні сигнали з того боку? - Як би вам політкоректно відповісти ... Наша звичка реагувати на заяви топових політиків - це продукт ХХ століття. Напевно, на початку і в середині ХХ століття вони (заяви) мали всі підстави бути вагомими і вирішальними - тому ми із задоволенням цитуємо де Голля, Черчилля та інших видатних людей. А зараз ми бачимо якусь девальвацію цього дискурсу, причому в усьому світі. Це пов'язано з тим, що насправді головним є 2-й ешелон. Наприклад, в штаб-квартирі НАТО, на відміну від цивільного політикуму - європейського або американського, все правильно розуміють, все бачать, все працює. Євросоюз і НАТО, система колективної безпеки, економічної та військової, - рішення визначає цей колективний дискурс, а не заяви окремих людей. У всьому світі так. Я в цьому абсолютно впевнений, тому що у всьому світі професійні дискурси, які займаються питаннями війни, миру і безпеки, мають дуже високе почуття відповідальності через високу компетентність і компетенцію. А завдання політиків - просто займатися політикою. Зрозумійте, не можна України і українську ситуацію якось виділяти із загального ряду світових подій. Коли мені кажуть: "Що там думають! Ми зганьбилися перед усім світом! "Або "Що подумає світ?!", я зазвичай говорю, що в світі живе понад мільярд китайців, понад мільярд індусів, і, напевно, вже мільярд мусульман, - і ці три чверті населення планети навіть не підозрюють про існування України, вони не впевнені навіть у тому, де точно знаходиться Європа, не те, що Україна.