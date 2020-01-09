ДіКапріо допоміг врятувати людину у Карибському морі

Знаменитий актор Леонардо ДіКапріо взяв участь у порятунку людини, яка впала за борт у Карибському морі.

Про це повідомляє журнал People.

«Леонардо і його друзі, а також капітан яхти прийняли рішення взяти участь у пошуку, і їх зусилля увінчалися порятунком людини. Чоловік перебував у воді за бортом 11 годин», - йдеться в повідомленні.

Випадок цей мав місце 30 грудня 2019 року в районі острова Сан-Бартелемі в Карибському морі.

Судно, на якому перебував актор, виявилося єдиним у тому районі.

Чоловіка вдалося підняти на борт, попри сильне хвилювання моря, приблизно за годину до заходу сонця.