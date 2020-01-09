У Мистецькому арсеналі показують процес реставрації картини “Таємний виїзд Івана Грозного...”
Про це повідомляє пресслужба музею.
“8 і 9 січня у Мистецькому арсеналі фахівці Тетяна Бичко, Ірина Сапєгіна та Володимир Папушенко проводять консерваційні роботи — закріплення шару фарби на картині, яка зазнала значних втрат і пошкоджень”, - ідеться в повідомленні.
Картина експонується в Мистецькому арсеналі на виставці “Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей”. Після її закриття 19 січня 2020 року полотно повернеться до Дніпропетровського художнього музею.
Як повідомлялося, картини Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» з 1914 року була частиною постійної експозиції художнього музею в Дніпропетровську. Однак під час Другої світової війни, після приходу до міста нацистських військ, вона зникла разом з низкою інших творів. Вважалося, що їх знищили окупанти. Проте згодом з'ясувалося, що картина з 1962 року зберігалась у приватному будинку в американському місті Ріджфілд, штат Коннектикут. У 2017 році власники вирішили виставити твір на аукціон. Працівники Дніпропетровського художнього музею знайшли й відреагували на оголошення в аукціонному каталозі.
Невдовзі Федеральне бюро розслідувань США вилучило роботу, а власники твору відмовилися від прав на неї.