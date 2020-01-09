У Мистецькому арсеналі показують процес реставрації картини “Таємний виїзд Івана Грозного...”

В імпровізованій реставраційній майстерні у Мистецькому арсеналі сьогодні ще можна ознайомитися з процесом відновлення картини Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною».

Про це повідомляє пресслужба музею.

“8 і 9 січня у Мистецькому арсеналі фахівці Тетяна Бичко, Ірина Сапєгіна та Володимир Папушенко проводять консерваційні роботи — закріплення шару фарби на картині, яка зазнала значних втрат і пошкоджень”, - ідеться в повідомленні.

Картина експонується в Мистецькому арсеналі на виставці “Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей”. Після її закриття 19 січня 2020 року полотно повернеться до Дніпропетровського художнього музею.

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Як повідомлялося, картини Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» з 1914 року була частиною постійної експозиції художнього музею в Дніпропетровську. Однак під час Другої світової війни, після приходу до міста нацистських військ, вона зникла разом з низкою інших творів. Вважалося, що їх знищили окупанти. Проте згодом з'ясувалося, що картина з 1962 року зберігалась у приватному будинку в американському місті Ріджфілд, штат Коннектикут. У 2017 році власники вирішили виставити твір на аукціон. Працівники Дніпропетровського художнього музею знайшли й відреагували на оголошення в аукціонному каталозі.

Невдовзі Федеральне бюро розслідувань США вилучило роботу, а власники твору відмовилися від прав на неї.