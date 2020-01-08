Виставку Івана Марчука у Києві продовжили до 12 січня

Виставку Івана Марчука у Києві продовжили до 12 січня

Відео
Укрінформ
Мистецький простір ARTAREA, що у Києві, продовжив проєкт “Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука” до 12 січня.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

“У рамках проєкту “Секрети геніальності” представлені понад 100 невідомих творів Івана Марчука. Живопис, графіка та пластика. Вперше в історії, наша digital галерея “оживляє” полотна митця у форматі відеоарту. Кількість відвідувачів проєкту ARTAREA сягає рекордних чисел. Багато зацікавлених гостей з інших міст та країн запитують про можливе продовження виставки. Саме тому ми вирішили продовжити експозицію до 12 січня”, - ідеться в повідомленні.

На виставку запрошує й сам Іван Марчук в оприлюдненому на сторінці відео.

“Працює моя виставка, куди хлинув народ, наче я розбудив вулик. Відео, яке створено на базі моїх картин, - це щось неймовірне! Виставка буде ще працювати в січні. До зустрічі в ARTAREA”, - зазначає художник.

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Мистецький простір ARTAREA, що на вул. Софіївській, 11-15, відкритий з середи по неділю - з 11:00 до 20:00.

Як повідомляв Укрінформ, виставку більше 100 полотен Івана Марчука, які раніше не експонувалися, та першу digital-інсталяцію за мотивами його робіт, було відкрито 18 жовтня 2019 року. Іван Марчук – один із найвидатніших сучасних українських митців, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

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