9 січня: народний календар і астровісник

Куди Стефан подів свій червоний жупан, хто нині вищий від пана, та про одвічну трансформацію.

Нині апостола першомученика і архідиякона Стефана. Це мав бути морозяний день, тому казали: «Прийшов Степан – на ньому червоний жупан». Так само як і в попередні дні люди святкували і не працювали. Особливо остерігалися прясти; можна було виконувати лише найбільш необхідну роботу. Цього вечора намагалися якнайбільше співати колядок. Дівчата цього дня, так би мовити, «хоронили свій смуток». Брали якусь посудину, наливали в неї води й проказували над нею всі свої дівочі печалі-жалі. Якась, можливо, ще й сльозу туди зроняла. Потім зливали воду в одну ємкість, промовляли певні слова-замовляння й виливали в річку, або на перехресті.

А ще Степана вважали покровителем пастухів. У багатьох слов’янських країнах на Степана наймалися на наступний рік до нових (чи колишніх) хазяїв, укладали нові трудові угоди: «На святого Степана слуга вищий від пана», «На святого Степана кожен собі за пана». На півдні ґазди окроплювали виноградники святою водою, освячували вино в церкві. Цього дня кожному годилося випити хоч келишок, хоч ковточок винця. Пригощали вином навіть худобу, особливо корів, які погано доїлися.

Примічали погоду: «Місячна ніч – врожай на баштані»; «Сніг іде – врожай на яблука».

Іменинники сьогодні Степан, Лука, Степанида, Наум і Марта.

15-16 місячні дні, Місяць перейде від Близнюків до Рака, тому серед пріоритетів — приватні та родинні інтереси. Хтось дуже вже відчуватиме як “свою сорочку”, яка ближче до тіла, так і хату, яка “скраю”. До того ж, завтра не лише повня, але й кільцеве місячне затемнення, тож контролюймо емоції та будьмо уважні. 26 грудня сонячне затемнення запустило чергові піврічні тенденції. Їхня суть — доволі травматична трансформація наших реальностей. Це зовсім не означає, що в кожного все піде шкереберть, що все зруйнується до підвалин. Але все, що заважає рухатися вперед, маємо залишити позаду, навіть дещо таке, що залишити дуже важко... Процес, розпочатий грудневим затемненням, триватиме приблизно до середини травня.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1940 році – -29,2, а найтеплішим у 2005 — +8,9.