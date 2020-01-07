ПЦУ анонсувала додаток для мобільних телефонів

Православна церква України активно присутня у соціальних мережах, а незабаром з’явиться додаток ПЦУ для мобільних телефонів.

Про це повідомив речник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій, виступаючи на Громадському радіо.

«Це додаток «Моя церква», де можна буде знайти найбільш затребувану інформацію. Наприклад, щодо календаря чи найближчої парафії, храму ПЦУ. Чи інші питання, які виникають у зв’язку із церковним життям, і які можна розв’язати через засоби сучасної комунікації», — зазначив архієпископ.

Як відомо, Православну церкву України було створено на об’єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, у якому взяли участь усі архієреї Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви, а також два архієреї Української православної церкви Московського патріархату. 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ, а 6 січня вручив його предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію у Стамбулі.