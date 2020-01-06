На "Золотому глобусі" назвали найкращих акторів другого плану

Бред Пітт і Стеллан Скарсгард отримали по статуетці «Золотого глобуса» на 77-й церемонії вручення премій Голлівудською асоціацією іноземної преси.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, золота статуетка у категорії «Найкращий актор другого плану у повнометражному фільмі» була присуджена Бреду Пітту за гру у стрічці «Одного разу в Голлівуді».

За цю нагороду змагалися п'ятеро чоловіків. Список був сформований журі таким чином: Том Генкс ("Прекрасний день по сусідству"), Ентоні Гопкінс ("Два Папи"), Аль Пачіно та Джо Пеші (обоє - "Ірландець").

Водночас Стеллан Скарсгард отримав премію в номінації «Найкращий актор другого плану у серіалі, мінісеріалі або телефільмі» за виконання ролі у «Чорнобилі». Він зміг обійти Алана Аркіна, який зіграв у “Методі Комінські”, Кірана Калкіна, який перевтілився у “Спадкоємцях”, Ендрю Скотта, який чудово виконав свою роль у “Флібезі” та Генрі Вінклера з “Баррі”.

Загалом на цьогорічній церемонії “Чорнобиль” здобув дві перемоги із чотирьох номінацій, а “Одного разу у Голлівуді” - три з п’яти.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно проходить у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.