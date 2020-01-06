"Золотий глобус" розподілив нагороди між найкращими драматичними актрисами
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, Рене Зеллвегер була нагороджена однією із найпрестижніших світових кінопремій за роль у фільмі «Джуді», а Олівія Колман – за майстерне перевтілення у серіалі «Корона».
Додамо, що “Корона” цьогоріч висувалася у чотирьох номінаціях, однак здобути перемогу спромоглася лише в одній. У серіалі йдеться про історію британської королівської сім'ї у середині XX століття.
Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно проходить у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.