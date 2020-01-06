"Золотий глобус" розподілив нагороди між найкращими драматичними актрисами

Рене Зеллвегер та Олівія Колман визнані Голлівудською асоціацією іноземної преси «Золотий глобус» найкращими актрисами драматичних жанрів 2019 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, Рене Зеллвегер була нагороджена однією із найпрестижніших світових кінопремій за роль у фільмі «Джуді», а Олівія Колман – за майстерне перевтілення у серіалі «Корона».

Додамо, що “Корона” цьогоріч висувалася у чотирьох номінаціях, однак здобути перемогу спромоглася лише в одній. У серіалі йдеться про історію британської королівської сім'ї у середині XX століття.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно проходить у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.