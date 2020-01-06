На "Золотому глобусі" назвали найкращого режисера

Престижну нагороду – «Золотий глобус» в номінації «Найкращий режисер повнометражної стрічки» на церемонії 2020 року вручили Сему Мендесу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

54-річний британський режисер визнаний переможцем за свою роботу «1917». Йому вдалося перевершити режисерів “Джокера” Тода Філіпса та “Паразитів” Пон Джун Хо, а також таких корифеїв, як Мартін Скорсезе та Квентін Тарантіно, кожен з яких висувався на цю нагороду зі своїм фільмом - відповідно “Ірландець” та “Одного разу в Голлівуді”.

На цьогорічній церемонії ця статуетка стала першою нагородою для “1917”, який висувається у трьох категоріях, у тому числі “Найкращий фільм”.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно проходить у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.