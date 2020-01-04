Повернену Україні картину Паніна відреставрують

Викрадене з Дніпропетровського художнього музею у 1941 році полотно Михайла Паніна “Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною” повернуто в Україну.

Його розмістили в експозиції виставки “Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей”, що в Мистецькому Арсеналі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Картину повісили на стіну, куди проєктувалося її оригінальне зображення — два на три метри, і вона точнісінько в нього вписалася.

Як зазначила генеральна директорка Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта, по завершенню виставки картина повернеться в художній музей Дніпра, і вона потребує реставрації.

“Реставрацією картини буде займатися Національний реставраційний центр — він почне цей процес буквально найближчими днями. Ми би хотіли показати картину коротко нашим відвідувачам, і після цього картина буде передана на реставрацію”, - повідомила Островська-Люта.

Водночас вона наголосила, що нині знову гостро постало питання реституції культурних цінностей в Україну.

Читайте також: Повернену в Україну картину Паніна можна побачити у Мистецькому Арсеналі

“Найбільший період втрат в Україні в ХХ столітті відбувся під час Другої світової війни. Саме тоді була втрачена і повернута нині картина, і багато з тих творів, які демонструються на виставці “Спецвантаж”. Зараз важливо про це говорити тому, що Україна знову переживає процес масової втрати музейного фонду. Це пов’язано з анексією Криму і війною на Сході. Ми повинні дуже серйозно поставити цю проблему на порядку денному... Сьогоднішня подія — це спосіб про це сказати. І йдеться не так про величезну цінність самого об’єкта, це важливо як прецедент повернення, як приклад співпраці багатьох інституцій”, - сказала Островська-Люта.

Як підкреслила заступниця міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко, повернення картини Михайла Паніна — це унікальний випадок.

Водночас вона зауважила, що всі міжнародні конвенції та угоди, що стосуються повернення втрачених культурних цінностей, писалися в мирний період і мають декларативний характер. Вони жодного разу не застосовувалися аж до періоду, коли почалася справа “скіфського золота”.

“Сьогодні ми маємо приклад добровільного повернення, коли американська родина Трейсі передала Україні цю картину в дар. Али ми маємо і судові справи, де повинні відстоювати свою позицію. Зокрема, йдеться про повернення виставки “скіфського золота”, - сказала Фоменко.

Директорка Дніпропетровського художнього музею Тетяна Шапаренко подякувала всім інституціям, які взяли активну участь у поверненні їхнього музейного експоната в Україну.

“Це була величезна колективна праця наших державних установ”, - підкреслила Шапаренко.

Вона зазначила, що Дніпропетровський художній музей дуже постраждав за часів Другої світової війни.

“З трьох тисяч експонатів третина зникла. І це перший випадок, коли з 1148 експонатів один повернувся”, - зазначила директорка.

У свою чергу генеральна директорка Національного науково-дослідного реставраційного центру України Світлана Стрельнікова повідомила щодо стану картини: “На сьогодні ми бачимо, що є осипи поверхневого шару, і тому уже з 8 січня ми будемо постійно приходити до Мистецького арсеналу. Найкращі художники-реставратори почнуть повертати автентичність твору”.

Як зазначалося, початок процесу не буде тривалим, йдеться про закріплення фарбового шару. Після повернення картини до Дніпра на картину чекає копітка, детальна робота з реставрації.

“Картина експонуватиметься в музеї і процес реставрації здійснюватиметься паралельно. В лютому-березні ми плануємо її презентувати у Дніпрі”, - розповіла кореспонденту Укрінформу Шапаренко.

Читайте також: Британія заборонила вивозити картину відомого художника

Вона також зазначила, що “Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною” - це дипломна робота художника Михайла Паніна, написана ним, коли він закінчував імператорську академію мистецтв у 1911 році.

“Тобто вік картини — понад сотню років”, - підкреслила Шапаренко.