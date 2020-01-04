Повернену в Україну картину Паніна можна побачити у Мистецькому Арсеналі

Картину Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною», яка зникла з Дніпропетровського художнього музею під час окупації у 1941 році, повернули в Україну.

Відсьогодні полотно можна побачити на виставці «Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей» у Мистецькому Арсеналі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Виставка «Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей» триває з 12 грудня 2019 року. Після закриття виставки 19 січня картину буде повернуто у Дніпропетровський художній музей.

Повернення полотна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» — перший результативний випадок співпраці України і США на офіційному державному рівні щодо повернення пам’яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

До участі в процесі повернення твору на рідну землю долучився цілий ряд українських та американських інституцій. Так, із боку України це були: Міністерство культури України, Дніпропетровський художній музей, Міністерство закордонних справ України, Посольство України в США, Служба зовнішньої розвідки України, Відділ міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Дніпропетровській області, Відділ іноземних перекладів Дніпропетровської торгово-промислової палати. З боку США: Аукціонний дім «The Potomack Сompany», Федеральне бюро розслідувань США, Державний департамент США, Прокуратура округу Колумбія. Зрештою, після майже двох років копіткої роботи та з огляду на відсутність претензій інших сторін, твір повернули в Посольство України у Вашингтоні. Звідти картина вирушила через океан додому.

Автор картини — Михайло Панін, перший директор Дніпропетровського художнього училища.

Твір був серед 64 експонатів, показаних у день відкриття музею 27 квітня 1914 року, і відтоді увійшов до постійної експозиції художнього музею в Дніпрі. Після приходу до міста нацистських військ твори з постійної експозиції зникли. Вважалося, що їх, у тому числі й роботу Паніна, знищили окупанти.

Історія переміщень картини з моменту її зникнення невідома і досьогодні. Лише згодом її слід віднайшовся — вже за океаном. З 1962 року вона зберігалась у приватному будинку в місті Ріджфілд, штат Коннектикут. Власник, ім’я якого залишається невідомим, емігрував до США зі Швейцарії в 1946 році. У 1986 році цей чоловік помер, а наступного року будинок було продано. Нові господарі, Габріела й Девід Трейсі, разом із нерухомістю отримали у власність і картину Михайла Паніна. Полотно належало подружжю Трейсі понад 30 років, доки в 2017-му Габріела й Девід не вирішили виставити твір на аукціон.

Відтоді почалась історія повернення «Таємного виїзду Івана Грозного перед опричниною» в Україну. Працівники Дніпропетровського художнього музею знайшли й відреагували на оголошення в аукціонному каталозі.

Невдовзі Федеральне бюро розслідувань США вилучило роботу, а власники твору відмовилися від прав на неї. Коментуючи ситуацію ЗМІ, Габріела й Девід Трейсі зазначали, що вони щасливі від думки про те, що картина повертається туди, де має бути, а саме — в Україну.

Дніпропетровський художній музей надав американській стороні всі необхідні докази того, що робота належала музею. Це архівні матеріали та музейна облікова документація: перелік втрачених у 1941–1943 роках цінностей, міжвоєнні фотографії експозиції, сторінки книги обліку музею за період 1921–1940 років, публікації в «Короткому путівнику по музею». Збереглась і рукописна розписка про вилучення експонатів, у тому числі й роботи Паніна, німецьким офіцером.