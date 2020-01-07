7 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні святе Різдво; час колядувати, славити Господа і бути уважним до дрібниць.

“Множиться зоря / у твердих снігах у дзеркальних мурах / і з дороги збилися / тріє царі у маскхалатах / ясна пані / клубок розмотує вузлики тихо зав’язує / стомлений тесля дрімає / при щербатій сокирі / око ліхтарика / вихоплює з темряви велетенські ясла / обігрілося немовля під боком у мінотавра...” Таким бачив (чи передбачив) Різдво український поет Ігор Римарук.

Христос народився! Славімо Його! Нині ми святкуємо Різдво Христове – радісне зимове християнське свято, коріння якого сягає у сиву давнину, коли наші пращури поклонялися Сонцю та іншим стихіям, тобто, просто кажучи, були язичниками. Тоді це була Коляда – свято народження Сонця.

На Різдво вся родина йшла на вранішню церковну службу, після чого сідала до святкового столу і розговлялася. Очікували на прихід полазника – першого гостя. Вірили, що той, хто першим зайде на Різдво до хати, принесе з собою добру долю чи недолю на весь наступний рік. Найчастіше полазниками були малі хлопчики. Вдень українці ходили в гості. Гостювання було чи не найважливішою традицією цього свята, адже дозволяло підтримувати добрі стосунки між членами громади. Велике значення в циклі різдвяних свят мали колядування й різдвяні рядження – поздоровлення й побажання добробуту через спеціальні пісні-колядки, які виконували діти й молодь. Прикметно, що російська православна церква забороняла виконувати світські колядки, називаючи їх «бісівськими піснями». Але заборона на коляду в Україні не виконувалась, тому московська патріархія змушена була видати спеціальний дозвіл колядувати лише з Богословника, в якому пропонувалися тексти виключно релігійного змісту.

Іменинник нині один – Ісус.

13-14 місячна доба, Місяць у Близнюках. Час енергетичного очищення, накопичення інформації, контактів і спілкування. День покаже стан вашої карми. Якщо він мине у межах норми, то з вашою нормою, тобто кармою, все в порядку. Коли ж станеться щось екстраординарне, щось неймовірне – то це вказуватиме на якісь проблеми. Енергетика дня також показуватиме, чи рухаємося ми колу, наступаючи час від часу на ті ж самі граблі, чи змогли щось зрушити в собі й підіймаємося, хоч і повільно, спіральними східцями вгору. Зовсім несподівано можна знайти підказку на питання, що давно мучать, втіху в печалі, або надихнутися новими свіжими ідеями. Будь-яка дрібниця, випадковість, може стати поштовхом до чогось суттєвого і вартісного. Зі святом!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1935 році – -29,7, а найтеплішим у 1975 – +8,0.