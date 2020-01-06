6 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Святвечір; готуємося до Різдва, як не проспати Царство небесне і кого нині глючитиме.

Сьогодні Святий вечір – вечір напередодні Різдва. У різних регіонах України в звичаях святкування Святвечора були деякі відмінності, але всюди існував обряд приготування першої куті. Її називали Багатою, оскільки, крім неї, готували ще одинадцять пісних страв, серед яких обов’язково мали бути борщ, смажена риба, гриби, вареники, голубці з пшоном, картопля та узвар. Щоправда, в сутужні часи, коли було важко з різноманітними продуктами, достатньо було й куті — гріха в тім не було; головне — щоб урочисто, світло і свято було на душі. Кутю традиційно виготовляли з пшеничного чи ячмінного зерна. До звареного зерна додавали мед, горіхи, мак, а інколи поливали узваром. Інколи в кутю вкидали копійки для забезпечення достатку та багатства родини. Вірили, що добре зварена кутя обіцяє гарний майбутній урожай. Прикметно, що їжу потрібно було готувати на «живому» вогні, викресаному з кременя. На Святвечір виготовляли та встановлювали на покуті дідух зі снопів жита чи пшениці, який інакше називався колядою. Дідуха урочисто вносив до хати найстарший чоловік, примовляючи: «Добрий вечір! Дозвольте в хату коляду внести!» Йому відповідали: «Хай Бог благословить!» Також на покуті клали сіно, насипали зерно, ставили кутю, хліб з сіллю, узвар, а інколи й зроблене з тіста ягня. На підлогу натрушували солому, яку вимітали з хати на Степана (9 січня). Українці намагалися не спати всю ніч, і слідкували, аби не згасла на столі свічка. Хто спить у цю ніч, той проспить боже благословення, зокрема й Царство Небесне. В Україні вірили, що ніч напередодні Різдва чарівна й особлива, бо стираються межі між людським та потойбічним світами. Як там у Іздрика: “А на Різдво нечисть вчиняє бучу / бісяться біси демони упирі / мучить їх спрага, давня двоїстість мучить / сліпить їх зірка напівсліпа вгорі...”

З іменинами вітайте Євгенію, Клавдію і Єрофея.

12-13 місячна доба. Її символи – чаша і серце. День спокою, тиші та мудрості, милосердя і співпереживання, включення космічної енергії любові. Розум має бути ясним, а душа сповнена чистоти. Не бажано сваритися, ображатися, думати про когось щось лихе; конфлікти, які виникнуть цього дня можуть тривати дуже довго. Ідеальний час для пожертви, милостині, примирення. Той, хто цього дня не буде милостивим, і сам буде позбавлений милості. Сміливо звертайтеся за допомогою, «стукайте і вам відчинять». Вірогідно, що сказане буде нарешті почуте, зроблене – побачене, добро – відзначене, а лихе – пробачене. І ще: чим би ви сьогодні не займалися – робіть все розважливо, без поспіху, з любов’ю в серці. Зі Святим вечором!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1935 році – -30,8, а найтеплішим у 1988 — +9,8.