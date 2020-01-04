4 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні преподобної Анастасії Узорішительниці; хто забере чуже щастя та чого очікувати від Тільця.

Сьогодні Анастасії Узорішительниці. Вона жила в Римі в ІІІ столітті та була відомою тим, що відвідувала ув’язнених за віру й намагалася хоч чимось їм допомогти. Саме тому її назвали «узорішительнецею» і молилися від позбавлення «пут» ув’язнення. Згодом їй почали молитися і вагітні жінки, аби вдало пройшли пологи. Вони вишивали цього дня рушника, який мав бути оберегом під час пологів.

У народі казали: «Скоро Настя на помості запросить три празника в гості». Та й справді, за три дні прийдуть найбільші Різдвяно-новорічні свята: Різдво, Василя і Водохреще. Тому до Анастасії селяни намагалися впоратися зі справами і запастися відповідними припасами. А ще з цього дня починали колоти свиней. «Свиняче щастя, — казали в таких випадках, — забирає Настя». Свинина та сало донедавна були символами української кухні й добробуту. Про це свідчать численні фольклорні матеріали: пісні, приказки, загадки тощо. Наші пращури казали: «Якби мені паном бути, то я б сало із салом їв»; «Живу добре – сало їм, на салі сплю, салом укриваюсь»; «Коли б сало крила мало, під небесами б літало»… Нині тема свинини і сала не в тренді, до того ж і африканська чума свиней лютує. І не тільки в нас, але й в усьому світі.

Іменинниця сьогодні Анастасія.

10-11 місячний день. Спочатку Місяць перебуватиме в Овні, а потім перебазується до Тільця. Станеться це вже надвечір, о 18:16. Після вчорашнього сплеску активності – емоційного і фізичного – дехто, можливо, відчує певну втому. Працелюбний Тілець спонукатиме, як це й не дивно, не до праці, а до відпочинку; до того ж, не активно-феєричного, а до тихого й розміреного, хоча й не без розмаху. Дозвольте собі прожити цей день так, як захочеться. Важливо також не те, що ви цього дня їстимете і питимете, а з ким і де. Важливі люди і місце. Важливі дім, рідні, важливі традиції. Дозована спонтанність упродовж дня приємна й бажана.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році – -26,3, а найтеплішим у 1925 – +8,6.