У Мистецькому арсеналі покажуть повернену в Україну картину Паніна

У Мистецькому арсеналі покажуть повернену в Україну картину Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною», яка була викрадена нацистами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту.

"У Мистецькому арсеналі покажуть повернену в Україну картину Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною». Картину можна буде побачити на виставці «СПЕЦВАНТАЖ! Історії повернення українських культурних цінностей» з 4 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що встановлення картини в експозицію відбудеться о 12:00.

Мистецький арсенал у цей день також підготував спеціальну освітню програму:

13:30 – авторська екскурсія директорки Дніпропетровського художнього музею Тетяни Шапаренко та керівниці музейного відділу Мистецького арсеналу Ольги Мельник;

15:00-16:00 – квест виставкою. У квесті можуть взяти участь діти від 7 років і дорослі, в командах до 5 учасників або поодинці;

16:30 – мистецька гра «Приховані значення», де учасники опиняться в ролі дослідників картини «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною».

Наголошується, що після закриття виставки «СПЕЦВАНТАЖ!» 19 січня картина Паніна повернеться до Дніпропетровського художнього музею.

У МКМС нагадали, що до участі в процесі повернення твору на рідну землю долучився цілий ряд українських та американських інституцій. Так, із боку України це були: Міністерство культури України, Дніпропетровський художній музей, Міністерство закордонних справ України, Посольство України в США, Служба зовнішньої розвідки України, Відділ міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Дніпропетровській області, Відділ іноземних перекладів Дніпропетровської торгово-промислової палати. З боку США: Аукціонний дім «The Potomack Сompany», Федеральне Бюро Розслідувань США, Державний департамент США, Прокуратура Округу Колумбія. Зрештою, після майже двох років копіткої роботи та з огляду на відсутність претензій інших сторін, твір повернули в посольство України у Вашингтоні. Звідти картина вирушила через океан додому.

Як повідомляв Укрінформ, картина «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» зникла з Дніпропетровського художнього музею під час окупації міста у 1941 році. ЇЇ автор — Михайло Панін, перший директор Дніпропетровського художнього училища.

Історія переміщень картини з моменту її зникнення невідома і до сьогодні. Лише згодом її слід віднайшовся — вже за океаном. З 1962 року вона зберігалась у приватному будинку в місті Ріджфілд, штат Коннектикут. Власник, ім’я якого залишається невідомим, емігрував до США зі Швейцарії в 1946 році. У 1986 році цей чоловік помер, а наступного року будинок було продано. Нові господарі, Габріела й Девід Трейсі, разом із нерухомістю отримали у власність і картину Михайла Паніна. Полотно належало подружжю Трейсі понад 30 років, доки в 2017-му Габріела й Девід не вирішили виставити твір на аукціон.

Відтоді почалась історія повернення «Таємного виїзду Івана Грозного перед опричниною» в Україну. Працівники Дніпропетровського художнього музею знайшли й відреагували на оголошення в аукціонному каталозі.