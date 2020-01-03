3 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Юліанії; хто пливтиме проти вітру, дещо про Ніщо, та чи варто гнівити Кабана.

“Оскільки мені достеменно відомо, наскільки сильно ти любиш Ніщо не з причини його незначущої цінності, а радше як чарівну забавку невимушено цвірінькаючого горобця, то зовсім неважко здогадатися, що будь-який дар буде для тебе тим більш приємним, чим більше він походитиме на Ніщо”. Так писав у 1611 році видатний математик і астроном Йоганн Кеплер до свого товариша і покровителя Йоганнеса Маттеуса Вакера фон Вакенфельса. На новий рік Кеплер подарував йому коротенький трактат «Strena Seu De Nive Sexangula» («Про шестикутні сніжинки»), який власне й розпочинається цими словами. А ще там ідеться про те, чому падає сніг, утворюючи малесенькі шестикутні зірочки. Це дослідження – навдивовижу елегантне – серйозне й жартівливе водночас. Нині ця невеличка брошура продається на вході в музей Кеплера в Реґенсбурзі, відкритому в будинку, де в 1630 році учений помер і де, серед багатьох інструментів, які Кеплер створив власними руками для численних дослідів, зберігається також і його улюблена винна діжка. Спеціально для неї він вигадав і сконструював пристрій, що дозволяв вирахувати, скільки вина в ній ще залишається. Трактат – мила дрібничка – nugella, де йдеться про серйозні речі, геометрію божественного, упорядкованість творіння, таємницю й істину. Що є сніг? Ніщо, абстракція. Знак, але не предмет. Він наче й є, але розтанувши, стає нічим. Його латинська назва nix, nivis нагадує за звучанням німецьке слово Nichts. Крім усього іншого, Кеплер був фаховим астрологом — на сьогодні збереглося понад 800 астрологічних прогнозів і астральних карт, складених ученим. Астропрогнози приносили йому певний дохід, а також вирізнялися високою точністю — чимало з того, що в них передбачалося — збувалося. Часом розум не в силах встояти перед лицем істини і віддається забобонам – беззастережно і навіть із насолодою.

А в нас сьогодні мучениці Юліанії, а з нею 500 мужів і 130 жінок, у Никомідії постраждалих. Цього дня підмічали: якщо хмари пливуть проти вітру – буде сніг. А якщо раннього морозяного вечора дружно розспівалися півні – чекай відлиги.

З іменинами вітайте Юлію, Петро, Прокопа та Юлія.

9-10 місячні дні. Марс – нарешті хоч хтось не піде до Козерога! – увійде в знак Стрільця. Там він перебуватиме до 16 лютого. Це означає, що багато хто прагнутиме якщо й не гори вернути, то стати на лижі й з тих гір спуститися. З жаром, шалом та іншим драйвом. Тобто, маємо непоганий старт для початку нового року. Але чи надовго того запалу вистачить – то вже інше питання. Ще один нюанс: не забуваймо, що рік Кабана ще не закінчився… Щурик прибіжить лише 25 січня. Тож не варто гнівити пацю, насильно «виштовхуючи» цей знак за поріг і задобрювати того, хто ще не прийшов. Кабану може це не сподобатись. І хоч він зовсім не мстивий, але, якщо проводжатимете його кепкуванням – може «віддячити» за зверхність. Вишуканої п'ятниці!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році – -27,7, а найтеплішим у 1899 – +6,1.