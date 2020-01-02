У вінницькому зоопарку народилися двоє камерунських козенят та ягнятко

У Вінниці в "Подільському зоопарку" новорічної ночі народилися ягнятко та двоє камерунських козенят.

Про це йдеться на сторінці «Подільського зоопарку» у Facebook.

«Справжнє диво відбулось у новорічну ніч у «Подільському зоопарку». В ніч на перше січня 2020 року тут народилось на світ одразу три малюка. Новонароджені — це ягня курдючної породи та двійня козенят камерунської породи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що малеча та їхні мами почуваються добре.

Напередодні ж Нового року видовий склад тварин «Подільського зоопарку» поповнився парою полярних вовків. Їх до звіринця привезли з Бердянського зоопарку «Сафарі».

Наразі у «Подільському зоопарку» налічується близько 260 тварин.